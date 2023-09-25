Рецепт сочных тефтелей в соусе — видео

Рецепт вкусных котлет в томатном соусе
Это рецепт невероятно вкусных и сочных тюфтельок в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится для соуса:
- 1 большая луковица;
- 1 большая морковка;
- 2 средних помидора;
- 1 ст.л томатной пасты;
- 250 мл воды;
- 1 ст.л сметаны;
- 0.5-1 ч.л черного молотого перца;
- соль;
- зелень укропа.
Вам понадобится для тефтель:
- 200 г макарон;
- 1 кг мяса (индейка+свинина);
- 1 луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- соль;
- перец;
- зелень укропа;
- 1 ч.л базилика.
Способ приготовления
Начнём с приготовления томатного соуса. Для этого нужно одну луковицу мелко порезать и обжарить на небольшом количестве масла.
Затем нужно натереть морковь на крупную терку и добавить к луку.
Далее добавляем два мелко нарезанных средних помидора. Все тщательно перемешать и тушить в течение 1-2 минут.
Далее добавляем одну столовую ложку томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и 250 мл теплой воды. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец, по желанию можно добавить любимую зелень. Все тщательно перемешать и тушить одну минуту.
Далее переходим к приготовлению тефтелей. Для этого нужно взять макароны, желательно использовать мелкие из твердых сортов пшеницы. Их нужно отварить по инструкции, указанной на упаковке.
Затем нужно сделать фарш, в этом рецепте использовались бедро индейки и свинина, но вы можете взять мясо по вашему вкусу.
Вместе с мясом нужно измельчить лук и чеснок. В фарш добавляем отварные макароны, по вкусу необходимо добавить соль и перец.
Фарш нужно тщательно перемешать. Яйца в этот рецепт не добавляются, но вы можете добавить одно куриное яйцо, чтобы мса держалась еще лучше.
Влажными руками формируем котлеты желаемого размера и формы.
Выкладываем тефтели в глубокую форму для выпекания смазанным маслом. Сверху выкладываем томатный соус.
Сверху также можно усыпить сушеным базиликом или другой зеленью.
Запекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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