Рецепт сочных тефтелей в соусе — видео

Котлеты в томатном соусе. Фото: google

Это рецепт невероятно вкусных и сочных тюфтельок в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится для соуса:

1 большая луковица;

1 большая морковка;

2 средних помидора;

1 ст.л томатной пасты;

250 мл воды;

1 ст.л сметаны;

0.5-1 ч.л черного молотого перца;

соль;

зелень укропа.

Вам понадобится для тефтель:

200 г макарон;

1 кг мяса (индейка+свинина);

1 луковица;

2-3 зубчика чеснока;

соль;

перец;

зелень укропа;

1 ч.л базилика.

Способ приготовления

Начнём с приготовления томатного соуса. Для этого нужно одну луковицу мелко порезать и обжарить на небольшом количестве масла.

Жареный лук. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем нужно натереть морковь на крупную терку и добавить к луку.

Жареный лук и морковь. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем два мелко нарезанных средних помидора. Все тщательно перемешать и тушить в течение 1-2 минут.

Приготовление томатного соуса. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем одну столовую ложку томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и 250 мл теплой воды. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец, по желанию можно добавить любимую зелень. Все тщательно перемешать и тушить одну минуту.

Приготовление томатного соуса. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее переходим к приготовлению тефтелей. Для этого нужно взять макароны, желательно использовать мелкие из твердых сортов пшеницы. Их нужно отварить по инструкции, указанной на упаковке.

Сырые макароны. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем нужно сделать фарш, в этом рецепте использовались бедро индейки и свинина, но вы можете взять мясо по вашему вкусу.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Вместе с мясом нужно измельчить лук и чеснок. В фарш добавляем отварные макароны, по вкусу необходимо добавить соль и перец.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Фарш нужно тщательно перемешать. Яйца в этот рецепт не добавляются, но вы можете добавить одно куриное яйцо, чтобы мса держалась еще лучше.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Влажными руками формируем котлеты желаемого размера и формы.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Выкладываем тефтели в глубокую форму для выпекания смазанным маслом. Сверху выкладываем томатный соус.

Формирование тефтелей. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Сверху также можно усыпить сушеным базиликом или другой зеленью.

Тефтели в томатном соусе. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Запекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Тефтель в разрезе. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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