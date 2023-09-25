Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт вкусных котлет в томатном соусе arrow

Рецепт вкусных котлет в томатном соусе

25 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт сочных тефтелей в соусе — видео
Котлеты в томатном соусе. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт невероятно вкусных и сочных тюфтельок в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые. Если вам надоели обычные котлеты, этот рецепт точно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Читайте также:

Вам понадобится для соуса:

  • 1 большая луковица;
  • 1 большая морковка;
  • 2 средних помидора;
  • 1 ст.л томатной пасты;
  • 250 мл воды;
  • 1 ст.л сметаны;
  • 0.5-1 ч.л черного молотого перца;
  • соль;
  • зелень укропа.

Вам понадобится для тефтель:

  • 200 г макарон;
  • 1 кг мяса (индейка+свинина);
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • соль;
  • перец;
  • зелень укропа;
  • 1 ч.л базилика.

Способ приготовления

Начнём с приготовления томатного соуса. Для этого нужно одну луковицу мелко порезать и обжарить на небольшом количестве масла.

null
Жареный лук. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем нужно натереть морковь на крупную терку и добавить к луку.

null
Жареный лук и морковь. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем два мелко нарезанных средних помидора. Все тщательно перемешать и тушить в течение 1-2 минут.

null
Приготовление томатного соуса. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем одну столовую ложку томатной пасты, одну столовую ложку сметаны и 250 мл теплой воды. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец, по желанию можно добавить любимую зелень. Все тщательно перемешать и тушить одну минуту.

null
Приготовление томатного соуса. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее переходим к приготовлению тефтелей. Для этого нужно взять макароны, желательно использовать мелкие из твердых сортов пшеницы. Их нужно отварить по инструкции, указанной на упаковке.

null
Сырые макароны. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем нужно сделать фарш, в этом рецепте использовались бедро индейки и свинина, но вы можете взять мясо по вашему вкусу.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Вместе с мясом нужно измельчить лук и чеснок. В фарш добавляем отварные макароны, по вкусу необходимо добавить соль и перец.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Фарш нужно тщательно перемешать. Яйца в этот рецепт не добавляются, но вы можете добавить одно куриное яйцо, чтобы мса держалась еще лучше.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Влажными руками формируем котлеты желаемого размера и формы.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Выкладываем тефтели в глубокую форму для выпекания смазанным маслом. Сверху выкладываем томатный соус.

null
Формирование тефтелей. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Сверху также можно усыпить сушеным базиликом или другой зеленью.

null
Тефтели в томатном соусе. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Запекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов.

null
Тефтель в разрезе. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раньше мы писали о рецепте украинского блюда мазурики, которые выходят как котлеты. Вкусное блюдо из Полесья и Волыни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз