Супер смачний шоколадний торт Фото: YouTube @AlinaFooDee відео рецепт

Шоколадний торт "Мрія". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Від торта "Мрія" неможливо відірватися. Дуже смачний десерт у домашніх умовах. Приготуйте такий торт, всі оцінять поєднання шоколадного бісквіту та ніжного крему "Пломбір".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Для шоколадного бісквіту знадобиться:

яйця 5 шт.;

цукор 150 г;

борошно 110 г;

какао 40 г;

вода 50 г;

розпушувач 1 ч.л. без гірки;

сіль 1.4 ч.л.

Крем зі смаком морозива Пломбір:

молоко 500 г;

яйце 2 шт;

цукор 120 г;

ванільний цукор 20 г;

крохмаль кукурудзяний 40 г;

вершкове масло 82,5% кімнатної температури 150 г.

Для просочення:

молоко близько 50 г (залежно від того, які коржі ви любите, більш сухі чи вологі).

Для глазурі:

шоколад 100 г;

вершкове масло 82,5% 60 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та щіпкою солі до пишної світлої маси. Збивати близько 7 хвилин і додати воду.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Какао змішати з борошном та розпушувачем, просіяти до яєчно-цукрової суміші. Акуратно перемішати лопаткою.

Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом. Діаметр форми 21 см.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовність перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою.

Бісквіт для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому бісквіту дати охолонути у формі буквально хвилин 5, потім перекласти остигати на решітку.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем виходить неймовірно смачним, на смак схожий на морозиво пломбір, дуже ніжний і повітряний.

Частини бісквіту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крему змішати яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Додати молоко. Варити, помішуючи, до загустіння. Дати охолонути до кімнатної температури.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для наступного етапу дуже важливо, щоб масло та заварна основа були однакової кімнатної температури. Вершкове масло збити 2-3 хвилини.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Невеликими частинами додати заварну основу, постійно збиваючи. Наступну частину додаємо лише тоді, коли перша добре взбилася.

Торт у харчовій плівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий бісквіт розрізати на 3 рівні частини, просочити молоком. Змастити кремом. Зручно збирати торт у тій самій формі, в якій він і випікався.

Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Упакувати торт у харчову плівку та поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч, щоб він добре стабілізувався.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі розтопити вершкове масло, зняти з вогню. Додати в тепле масло шматочки шоколаду, дати їм розтанути. Покрити верх і боки торта шоколадною глазур'ю.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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