Супер смачний шоколадний торт Фото: YouTube @AlinaFooDee відео рецепт

Рецепт шоколадного торта "Мрія" із ніжним кремом
Від торта "Мрія" неможливо відірватися. Дуже смачний десерт у домашніх умовах. Приготуйте такий торт, всі оцінять поєднання шоколадного бісквіту та ніжного крему "Пломбір".
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Для шоколадного бісквіту знадобиться:
- яйця 5 шт.;
- цукор 150 г;
- борошно 110 г;
- какао 40 г;
- вода 50 г;
- розпушувач 1 ч.л. без гірки;
- сіль 1.4 ч.л.
Крем зі смаком морозива Пломбір:
- молоко 500 г;
- яйце 2 шт;
- цукор 120 г;
- ванільний цукор 20 г;
- крохмаль кукурудзяний 40 г;
- вершкове масло 82,5% кімнатної температури 150 г.
Для просочення:
- молоко близько 50 г (залежно від того, які коржі ви любите, більш сухі чи вологі).
Для глазурі:
- шоколад 100 г;
- вершкове масло 82,5% 60 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром та щіпкою солі до пишної світлої маси. Збивати близько 7 хвилин і додати воду.
Какао змішати з борошном та розпушувачем, просіяти до яєчно-цукрової суміші. Акуратно перемішати лопаткою.
Дно форми вистелити пергаментом. Діаметр форми 21 см.
Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Готовність перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою.
Готовому бісквіту дати охолонути у формі буквально хвилин 5, потім перекласти остигати на решітку.
Крем виходить неймовірно смачним, на смак схожий на морозиво пломбір, дуже ніжний і повітряний.
Для заварного крему змішати яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Додати молоко. Варити, помішуючи, до загустіння. Дати охолонути до кімнатної температури.
Для наступного етапу дуже важливо, щоб масло та заварна основа були однакової кімнатної температури. Вершкове масло збити 2-3 хвилини.
Невеликими частинами додати заварну основу, постійно збиваючи. Наступну частину додаємо лише тоді, коли перша добре взбилася.
Готовий бісквіт розрізати на 3 рівні частини, просочити молоком. Змастити кремом. Зручно збирати торт у тій самій формі, в якій він і випікався.
Упакувати торт у харчову плівку та поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч, щоб він добре стабілізувався.
Для глазурі розтопити вершкове масло, зняти з вогню. Додати в тепле масло шматочки шоколаду, дати їм розтанути. Покрити верх і боки торта шоколадною глазур'ю.
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