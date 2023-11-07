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Рецепт шоколадного торта "Мрія" із ніжним кремом

7 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер смачний шоколадний торт Фото: YouTube @AlinaFooDee відео рецепт
Шоколадний торт "Мрія". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Від торта "Мрія" неможливо відірватися. Дуже смачний десерт у домашніх умовах. Приготуйте такий торт, всі оцінять поєднання шоколадного бісквіту та ніжного крему "Пломбір".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Для шоколадного бісквіту знадобиться:

  • яйця 5 шт.;
  • цукор 150 г;
  • борошно 110 г;
  • какао 40 г;
  • вода 50 г;
  • розпушувач 1 ч.л. без гірки;
  • сіль 1.4 ч.л.

Крем зі смаком морозива Пломбір:

  • молоко 500 г;
  • яйце 2 шт;
  • цукор 120 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • крохмаль кукурудзяний 40 г;
  • вершкове масло 82,5% кімнатної температури 150 г.

Для просочення:

  • молоко близько 50 г (залежно від того, які коржі ви любите, більш сухі чи вологі).

Для глазурі:

  • шоколад 100 г;
  • вершкове масло 82,5% 60 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та щіпкою солі до пишної світлої маси. Збивати близько 7 хвилин і додати воду.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Какао змішати з борошном та розпушувачем, просіяти до яєчно-цукрової суміші. Акуратно перемішати лопаткою.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом. Діаметр форми 21 см.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовність перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою.

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Бісквіт для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому бісквіту дати охолонути у формі буквально хвилин 5, потім перекласти остигати на решітку.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем виходить неймовірно смачним, на смак схожий на морозиво пломбір, дуже ніжний і повітряний.

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Частини бісквіту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крему змішати яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Додати молоко. Варити, помішуючи, до загустіння. Дати охолонути до кімнатної температури.

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Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для наступного етапу дуже важливо, щоб масло та заварна основа були однакової кімнатної температури. Вершкове масло збити 2-3 хвилини.

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Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Невеликими частинами додати заварну основу, постійно збиваючи. Наступну частину додаємо лише тоді, коли перша добре взбилася.

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Торт у харчовій плівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий бісквіт розрізати на 3 рівні частини, просочити молоком. Змастити кремом. Зручно збирати торт у тій самій формі, в якій він і випікався.

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Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Упакувати торт у харчову плівку та поставити в холодильник на 2 години, а краще на ніч, щоб він добре стабілізувався.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазурі розтопити вершкове масло, зняти з вогню. Додати в тепле масло шматочки шоколаду, дати їм розтанути. Покрити верх і боки торта шоколадною глазур'ю.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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