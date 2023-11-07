Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт шоколадного торта "Мечта" с нежным кремом arrow

Рецепт шоколадного торта "Мечта" с нежным кремом

7 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер вкусный шоколадный торт — видео рецепт
Шоколадный торт "Мечта". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Перед тортом "Мечта" невозможно устоять. Очень вкусный десерт в домашних условиях. Приготовьте такой торт, все оценят сочетание шоколадного бисквита и нежного крема "Пломбир". 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Для шоколадного бисквита понадобится:

  • яйца 5 шт;
  • сахар 150 г;
  • мука 110 г;
  • какао 40 г;
  • вода 50 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л. без горки;
  • соль 1.4 ч.л.

Крем со вкусом мороженого Пломбир: 

  • молоко 500 г;
  • яйцо 2 шт;
  • сахар 120 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • крахмал кукурузный 40 г;
  • сливочное масло 82,5% комнатной температуры 150 г. 

Для пропитки:

  • молоко около 50 г (в зависимости от того, какие коржи вы любите, более сухие или влажные).

Для глазури:

  • шоколад 100 г;
  • сливочное масло 82,5% 60 г.

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Взбивать около 7 минут и добавить воду. 

null
Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Какао смешать с мукой и разрыхлителем, просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой.

null
Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом. Диаметр формы 21 см.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке. 

null
Шоколадное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой.

null
Бисквит для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому бисквиту дать остыть в форме буквально минут 5, потом переложить остывать на решетку.

null
Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем получается невероятно вкусным, по вкусу похож на мороженое пломбир, очень нежный и воздушный.

null
Части бисквита. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крема смешать яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал. Добавить молоко. Варить, помешивая, до загустения. Дать остыть до комнатной температуры. 

null
Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для следующего этапа очень важно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой комнатной температуры. Сливочное масло взбить 2-3 минуты. 

null
Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Небольшими частями ввести заварную основу, постоянно взбивая.  Следующую часть добавляем только тогда, когда первая хорошо вмешалась. 

null
Торт в пищевой пленке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый бисквит разрезать на 3 равные части, пропитать молоком. Смазать кремом. Удобно собирать торт в той же форме, в которой он и выпекался.

null
Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Упаковать торт в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.

null
Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури растопить сливочное масло, снять с огня. Добавить в теплое масло кусочки шоколада, дать им растаять. Покрыть верх и бока торта шоколадной глазурью. 

null
Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про самый простой, идеальный рецепт шарлотки с яблоками. 

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатывания лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Также мы писали про рецепт шоколадно-кокосового рулета без выпечки. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме