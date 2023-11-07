Супер вкусный шоколадный торт — видео рецепт

Рецепт шоколадного торта "Мечта" с нежным кремом
Перед тортом "Мечта" невозможно устоять. Очень вкусный десерт в домашних условиях. Приготовьте такой торт, все оценят сочетание шоколадного бисквита и нежного крема "Пломбир".
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Для шоколадного бисквита понадобится:
- яйца 5 шт;
- сахар 150 г;
- мука 110 г;
- какао 40 г;
- вода 50 г;
- разрыхлитель 1 ч.л. без горки;
- соль 1.4 ч.л.
Крем со вкусом мороженого Пломбир:
- молоко 500 г;
- яйцо 2 шт;
- сахар 120 г;
- ванильный сахар 20 г;
- крахмал кукурузный 40 г;
- сливочное масло 82,5% комнатной температуры 150 г.
Для пропитки:
- молоко около 50 г (в зависимости от того, какие коржи вы любите, более сухие или влажные).
Для глазури:
- шоколад 100 г;
- сливочное масло 82,5% 60 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Взбивать около 7 минут и добавить воду.
Какао смешать с мукой и разрыхлителем, просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой.
Дно формы выстелить пергаментом. Диаметр формы 21 см.
Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой.
Готовому бисквиту дать остыть в форме буквально минут 5, потом переложить остывать на решетку.
Крем получается невероятно вкусным, по вкусу похож на мороженое пломбир, очень нежный и воздушный.
Для заварного крема смешать яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал. Добавить молоко. Варить, помешивая, до загустения. Дать остыть до комнатной температуры.
Для следующего этапа очень важно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой комнатной температуры. Сливочное масло взбить 2-3 минуты.
Небольшими частями ввести заварную основу, постоянно взбивая. Следующую часть добавляем только тогда, когда первая хорошо вмешалась.
Готовый бисквит разрезать на 3 равные части, пропитать молоком. Смазать кремом. Удобно собирать торт в той же форме, в которой он и выпекался.
Упаковать торт в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.
Для глазури растопить сливочное масло, снять с огня. Добавить в теплое масло кусочки шоколада, дать им растаять. Покрыть верх и бока торта шоколадной глазурью.
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