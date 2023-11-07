Супер вкусный шоколадный торт — видео рецепт

Шоколадный торт "Мечта". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед тортом "Мечта" невозможно устоять. Очень вкусный десерт в домашних условиях. Приготовьте такой торт, все оценят сочетание шоколадного бисквита и нежного крема "Пломбир".

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Для шоколадного бисквита понадобится:

яйца 5 шт;

сахар 150 г;

мука 110 г;

какао 40 г;

вода 50 г;

разрыхлитель 1 ч.л. без горки;

соль 1.4 ч.л.

Крем со вкусом мороженого Пломбир:

молоко 500 г;

яйцо 2 шт;

сахар 120 г;

ванильный сахар 20 г;

крахмал кукурузный 40 г;

сливочное масло 82,5% комнатной температуры 150 г.

Для пропитки:

молоко около 50 г (в зависимости от того, какие коржи вы любите, более сухие или влажные).

Для глазури:

шоколад 100 г;

сливочное масло 82,5% 60 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Взбивать около 7 минут и добавить воду.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Какао смешать с мукой и разрыхлителем, просеять к яично-сахарной смеси. Аккуратно перемешать лопаткой.

Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом. Диаметр формы 21 см.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой.

Бисквит для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому бисквиту дать остыть в форме буквально минут 5, потом переложить остывать на решетку.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Крем получается невероятно вкусным, по вкусу похож на мороженое пломбир, очень нежный и воздушный.

Части бисквита. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного крема смешать яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал. Добавить молоко. Варить, помешивая, до загустения. Дать остыть до комнатной температуры.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для следующего этапа очень важно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой комнатной температуры. Сливочное масло взбить 2-3 минуты.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Небольшими частями ввести заварную основу, постоянно взбивая. Следующую часть добавляем только тогда, когда первая хорошо вмешалась.

Торт в пищевой пленке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый бисквит разрезать на 3 равные части, пропитать молоком. Смазать кремом. Удобно собирать торт в той же форме, в которой он и выпекался.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Упаковать торт в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для глазури растопить сливочное масло, снять с огня. Добавить в теплое масло кусочки шоколада, дать им растаять. Покрыть верх и бока торта шоколадной глазурью.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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