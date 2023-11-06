Простий і смачний рулет за лічені хвилини — відео рецепт

Рецепт шоколадно-кокосового рулету без випічки
Для цього рецепту потрібно вибрати максимально гарне та ароматне печиво. Головна перевага цього десерту — це, звичайно ж, те, що його не потрібно випікати в духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- печиво (пісочне, шоколадне) — 300 г;
- какао-порошок — 20 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл;
- цукор — 2 ст.
Для начинки:
- стружка кокосова — 100 г;
- масло вершкове (м'яке) — 100 г;
- цукрова пудра — 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо начинку. Для цього змішуємо стружку, масло та пудру і відставляємо убік.
Далі приготуємо шоколадну основу. Поламане на шматочки печиво викладаємо в чашу блендера. Подрібнюємо до дуже дрібної крихти.
У подрібнену масу додаємо цукор, какао, ванільний екстракт та молоко, ще раз перемішуємо.
Має вийти однорідна маса. Основи для рулету готові, приступаємо до формування.
На аркуші пергаменту качалкою розкочуємо шоколадне "тісто", поверх нього викладаємо "начинку", залишаючи по 1 см з усіх боків.
Акуратно згортаємо щільним рулетом, допомагаючи пергаментом.
Готовий рулет загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.
На ранок рулет буде просоченим та готовим до вживання.
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