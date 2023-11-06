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Рецепт шоколадно-кокосового рулету без випічки

6 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і смачний рулет за лічені хвилини — відео рецепт
Шоколадний рулет. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для цього рецепту потрібно вибрати максимально гарне та ароматне печиво. Головна перевага цього десерту — це, звичайно ж, те, що його не потрібно випікати в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • печиво (пісочне, шоколадне) — 300 г;
  • какао-порошок — 20 г;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • цукор — 2 ст.

Для начинки:

  • стружка кокосова — 100 г;
  • масло вершкове (м'яке) — 100 г;
  • цукрова пудра — 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо начинку. Для цього змішуємо стружку, масло та пудру і відставляємо убік.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Далі приготуємо шоколадну основу. Поламане на шматочки печиво викладаємо в чашу блендера. Подрібнюємо до дуже дрібної крихти.

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Печиво та молоко. Фото: YouTube @evadaren

У подрібнену масу додаємо цукор, какао, ванільний екстракт та молоко, ще раз перемішуємо.

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Тісто для рулету. Фото: YouTube @evadaren

Має вийти однорідна маса. Основи для рулету готові, приступаємо до формування.

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Начинка для рулету. Фото: YouTube @evadaren

На аркуші пергаменту качалкою розкочуємо шоколадне "тісто", поверх нього викладаємо "начинку", залишаючи по 1 см з усіх боків.

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Приготування рулету. Фото: YouTube @evadaren

Акуратно згортаємо щільним рулетом, допомагаючи пергаментом.

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Приготування рулету. Фото: YouTube @evadaren

Готовий рулет загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

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Шоколадний рулет. Фото: YouTube @evadaren

На ранок рулет буде просоченим та готовим до вживання.

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Шоколадний рулет. Фото: YouTube @evadaren

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