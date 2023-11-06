Простой и вкусный рулет за считанные минуты — видео рецепт

Рецепт шоколадно-кокосового рулета без выпечки
Для этого рецепта нужно выбрать максимально хорошее и ароматное печенье. Главное преимущество этого десерта — это, конечно же, то, что его не нужно выпекать в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- печенье (песочное, шоколадное) — 300 г;
- какао-порошок — 20 г;
- ванильный экстракт — 1 ч.л.;
- молоко — 100 мл;
- сахар — 2 ст.л.
Для начинки:
- стружка кокосовая — 100 г;
- масло сливочное (мягкое) — 100 г;
- сахарная пудра — 50 г.
Способ приготовления
Сначала приготовим начинку. Для этого смешиваем стружку, масло и пудру и оставляем в сторону.
Далее приготовим шоколадную основу. Поломанное на кусочки печенье выкладываем в чашу блендера. Измельчаем до очень мелкой крошки.
В измельченную массу добавляем сахар, какао, ванильный экстракт и молоко, еще раз перемешиваем.
В итоге должна получиться однородная масса. Основы для рулета готовы, приступаем к формированию.
На листе пергамента скалкой раскатываем шоколадное "тесто", поверх него выкладываем "начинку", оставляя по 1 см со всех сторон.
Аккуратно сворачиваем плотным рулетом, помогая пергаментом.
Готовый рулет аккуратно заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.
На утро рулет будет пропитанным и готовым к употреблению.
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