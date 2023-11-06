Простой и вкусный рулет за считанные минуты — видео рецепт

Шоколадный рулет. Фото: YouTube @evadaren

Для этого рецепта нужно выбрать максимально хорошее и ароматное печенье. Главное преимущество этого десерта — это, конечно же, то, что его не нужно выпекать в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

печенье (песочное, шоколадное) — 300 г;

какао-порошок — 20 г;

ванильный экстракт — 1 ч.л.;

молоко — 100 мл;

сахар — 2 ст.л.

Для начинки:

стружка кокосовая — 100 г;

масло сливочное (мягкое) — 100 г;

сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления

Сначала приготовим начинку. Для этого смешиваем стружку, масло и пудру и оставляем в сторону.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Далее приготовим шоколадную основу. Поломанное на кусочки печенье выкладываем в чашу блендера. Измельчаем до очень мелкой крошки.

Печенье и молоко. Фото: YouTube @evadaren

В измельченную массу добавляем сахар, какао, ванильный экстракт и молоко, еще раз перемешиваем.

Тесто для рулета. Фото: YouTube @evadaren

В итоге должна получиться однородная масса. Основы для рулета готовы, приступаем к формированию.

Начинка для рулета. Фото: YouTube @evadaren

На листе пергамента скалкой раскатываем шоколадное "тесто", поверх него выкладываем "начинку", оставляя по 1 см со всех сторон.

Приготовление рулета. Фото: YouTube @evadaren

Аккуратно сворачиваем плотным рулетом, помогая пергаментом.

Приготовление рулета. Фото: YouTube @evadaren

Готовый рулет аккуратно заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.

Шоколадный рулет. Фото: YouTube @evadaren

На утро рулет будет пропитанным и готовым к употреблению.

Шоколадный рулет. Фото: YouTube @evadaren

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