Ідеальний яблучний пиріг — відео рецепт

Рецепт шарлотки від карпатської господині
Звичайно, хтось може подумати, що яблучний пиріг — це нудно, такою простою стравою не здивуєш, особливо зараз, коли яблука можна купити в супермаркеті незалежно від сезону. Але так думають лише ті, кому досі не пощастило спробувати по-справжньому смачну й ароматну шарлотку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- борошно 160 г;
- яблука 4 шт.;
- яйце 4 шт.;
- цукор 150 г;
- сіль 2 г;
- порошок для печива 5 г;
- кориця;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати курячі яйця, сіль та цукор. Все збити міксером до пишного стану.
В окремій посудині змішуємо сухі інгредієнти.
Нарізати яблука на брусочки.
У збиті яйця додаємо борошно та перемішуємо.
Далі в форму для випікання виливаємо половину тіста та викладаємо один шар яблук.
Потім виливаємо ще одну частину тіста та викладаємо яблука у вигляді квітки. Зверху посипаємо все корицею.
Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів та випікаємо протягом 45 хвилин.
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