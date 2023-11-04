Ідеальний яблучний пиріг — відео рецепт

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @UkraineFood

Звичайно, хтось може подумати, що яблучний пиріг — це нудно, такою простою стравою не здивуєш, особливо зараз, коли яблука можна купити в супермаркеті незалежно від сезону. Але так думають лише ті, кому досі не пощастило спробувати по-справжньому смачну й ароматну шарлотку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

борошно 160 г;

яблука 4 шт.;

яйце 4 шт.;

цукор 150 г;

сіль 2 г;

порошок для печива 5 г;

кориця;

цукрова пудра.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати курячі яйця, сіль та цукор. Все збити міксером до пишного стану.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @UkraineFood

В окремій посудині змішуємо сухі інгредієнти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізати яблука на брусочки.

Додавання борошна. Фото: YouTube @UkraineFood

У збиті яйця додаємо борошно та перемішуємо.

Додавання яблук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі в форму для випікання виливаємо половину тіста та викладаємо один шар яблук.

Приготування пирога. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім виливаємо ще одну частину тіста та викладаємо яблука у вигляді квітки. Зверху посипаємо все корицею.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @UkraineFood

Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів та випікаємо протягом 45 хвилин.

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