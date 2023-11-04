Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт шарлотки від карпатської господині arrow

Рецепт шарлотки від карпатської господині

4 листопада 2023 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний яблучний пиріг — відео рецепт
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Звичайно, хтось може подумати, що яблучний пиріг — це нудно, такою простою стравою не здивуєш, особливо зараз, коли яблука можна купити в супермаркеті незалежно від сезону. Але так думають лише ті, кому досі не пощастило спробувати по-справжньому смачну й ароматну шарлотку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно 160 г;
  • яблука 4 шт.;
  • яйце 4 шт.;
  • цукор 150 г;
  • сіль 2 г;
  • порошок для печива 5 г;
  • кориця; 
  • цукрова пудра. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно змішати курячі яйця, сіль та цукор. Все збити міксером до пишного стану. 

null
Яйця та цукор. Фото: YouTube @UkraineFood

В окремій посудині змішуємо сухі інгредієнти. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізати яблука на брусочки. 

null
Додавання борошна. Фото: YouTube @UkraineFood

У збиті яйця додаємо борошно та перемішуємо. 

null
Додавання яблук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі в форму для випікання виливаємо половину тіста та викладаємо один шар яблук. 

null
Приготування пирога. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім виливаємо ще одну частину тіста та викладаємо яблука у вигляді квітки. Зверху посипаємо все корицею. 

null
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @UkraineFood

Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів та випікаємо протягом 45 хвилин. 

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин без розкочування коржів.

Рецепт торту "Наполеон" без випікання за 20 хвилин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі