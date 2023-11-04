Идеальный яблочный пирог — видео рецепт

Рецепт шарлотки от карпатской хозяйки
Конечно, кто-то может подумать, что яблочный пирог — это скучно, таким простым блюдом не удивишь, особенно сейчас, когда яблоки можно купить в супермаркете вне зависимости от сезона. Но так думают только те, кому до сих пор не удалось попробовать по-настоящему вкусную и ароматную шарлотку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- мука 160 г;
- яблоки 4 шт.;
- яйцо 4 шт.;
- сахар 150 г;
- соль 2 г;
- порошок для печенья 5 г;
- корица;
- сахарная пудра.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать куриные яйца, соль и сахар. Все взбить миксером до пышного состояния.
В отдельной тарелке смешиваем сухие ингредиенты.
Нарезать яблоки на брусочки.
Во взбитые яйца добавляем муку и заставляем.
Далее в форму для выпечки выливаем половину теста и выкладываем один слой яблок.
Затем выливаем еще одну часть теста и выкладываем яблоки в виде цветка. Сверху посыпаем все корицей.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 45 минут.
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