Идеальный яблочный пирог — видео рецепт

Яблочный пирог. Фото: YouTube @UkraineFood

Конечно, кто-то может подумать, что яблочный пирог — это скучно, таким простым блюдом не удивишь, особенно сейчас, когда яблоки можно купить в супермаркете вне зависимости от сезона. Но так думают только те, кому до сих пор не удалось попробовать по-настоящему вкусную и ароматную шарлотку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

мука 160 г;

яблоки 4 шт.;

яйцо 4 шт.;

сахар 150 г;

соль 2 г;

порошок для печенья 5 г;

корица;

сахарная пудра.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать куриные яйца, соль и сахар. Все взбить миксером до пышного состояния.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @UkraineFood

В отдельной тарелке смешиваем сухие ингредиенты.

Приготовление теста. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезать яблоки на брусочки.

Добавление муки. Фото: YouTube @UkraineFood

Во взбитые яйца добавляем муку и заставляем.

Добавление яблок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее в форму для выпечки выливаем половину теста и выкладываем один слой яблок.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем выливаем еще одну часть теста и выкладываем яблоки в виде цветка. Сверху посыпаем все корицей.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @UkraineFood

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 45 минут.

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