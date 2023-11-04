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Рецепт шарлотки от карпатской хозяйки

4 ноября 2023 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный яблочный пирог — видео рецепт
Яблочный пирог. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Конечно, кто-то может подумать, что яблочный пирог — это скучно, таким простым блюдом не удивишь, особенно сейчас, когда яблоки можно купить в супермаркете вне зависимости от сезона. Но так думают только те, кому до сих пор не удалось попробовать по-настоящему вкусную и ароматную шарлотку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • мука 160 г;
  • яблоки 4 шт.;
  • яйцо 4 шт.;
  • сахар 150 г;
  • соль 2 г;
  • порошок для печенья 5 г;
  • корица;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать куриные яйца, соль и сахар. Все взбить миксером до пышного состояния.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @UkraineFood

В отдельной тарелке смешиваем сухие ингредиенты.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезать яблоки на брусочки.

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Добавление муки. Фото: YouTube @UkraineFood

Во взбитые яйца добавляем муку и заставляем.

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Добавление яблок. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее в форму для выпечки выливаем половину теста и выкладываем один слой яблок.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем выливаем еще одну часть теста и выкладываем яблоки в виде цветка. Сверху посыпаем все корицей.

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Яблочный пирог. Фото: YouTube @UkraineFood

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 45 минут.

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут без раскатки лепешек.

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