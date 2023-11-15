Дуже смачний завтра з яйцями — відео рецепт

Сніданок із яєць. Фото: Freepik

Шакшука — страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі і приправ, входить до кухні Ізраїлю та більшості арабських країн. Подається на сніданок із хлібом чи пітою. Чудовий варіант для сніданку, ви просто зобов'язані приготувати цю страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт.;

болгарський перець 1/2 шт.;

помідор 3 шт.;

цибуля 1 шт.;

часник 2 зубчики;

цукор 1 ч. л.;

петрушка або кінза до смаку;

мелений чорний перець;

коріандр;

паприка;

зіра;

сіль;

олія 1-2 ст. л.;

тости чи піта для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити цибулю та часник. Інші овочі нарізати середнім кубиком.

Подрібнений часник. Фото: YouTube @evadaren

Обсмажити пару хвилин на олії цибулю з часником.

Болгарський перець. Фото: YouTube @evadaren

Додати перець, помідори, цукор, приправи та тушкувати на середньому вогні ще 5-10 хв.

Тости для шакшуки. Фото: YouTube @evadaren

Коли овочі стали м'якими, зробити невеликі заглиблення в них і влити в кожне по одному яйцю.

Обсмажена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

Дати кілька хвилин схопитися білку і негайно подавати до столу.

Помідори та перець. Фото: YouTube @evadaren

Подавати можна прямо в сковороді, присипавши подрібненою зеленню, з тостами, якими ви будете зачерпувати весь смачний сік, що утворився під час тушкування.

Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

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