Дуже смачний завтра з яйцями — відео рецепт

Рецепт Шакшуки — чудовий сніданок родом з Ізраїлю
Шакшука — страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі і приправ, входить до кухні Ізраїлю та більшості арабських країн. Подається на сніданок із хлібом чи пітою. Чудовий варіант для сніданку, ви просто зобов'язані приготувати цю страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- болгарський перець 1/2 шт.;
- помідор 3 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2 зубчики;
- цукор 1 ч. л.;
- петрушка або кінза до смаку;
- мелений чорний перець;
- коріандр;
- паприка;
- зіра;
- сіль;
- олія 1-2 ст. л.;
- тости чи піта для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити цибулю та часник. Інші овочі нарізати середнім кубиком.
Обсмажити пару хвилин на олії цибулю з часником.
Додати перець, помідори, цукор, приправи та тушкувати на середньому вогні ще 5-10 хв.
Коли овочі стали м'якими, зробити невеликі заглиблення в них і влити в кожне по одному яйцю.
Дати кілька хвилин схопитися білку і негайно подавати до столу.
Подавати можна прямо в сковороді, присипавши подрібненою зеленню, з тостами, якими ви будете зачерпувати весь смачний сік, що утворився під час тушкування.
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