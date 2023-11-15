Очень вкусный завтра с яйцами — видео рецепт

Рецепт Шакшуки — великолепный завтрак родом из Израиля
Шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ, входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Подаётся на завтрак с хлебом или питой. Великолепный вариант для завтрака, вы просто обязаны приготовить это блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт.;
- болгарский перец 1/2 шт.;
- помидор 3 шт.;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2 зубчика;
- сахар 1 ч. л.;
- петрушка или кинза по вкусу;
- молотый черный перец;
- кориандр;
- паприка;
- зира;
- соль;
- растительное масло 1-2 ст. л.;
- тосты или пита для подачи.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить лук и чеснок. Остальные овощи нарезать средним кубиком.
Обжарить пару минут на растительном масле лук с чесноком.
Добавить перец, помидоры, сахар, приправы и тушить на среднем огне ещё 5-10 мин.
Когда овощи стали мягкие, сделать небольшие углубления в них и влить в каждое по одному яйцу.
Дать пару минут схватиться белку и незамедлительно подавать к столу.
Подавать можно прямо в сковороде, присыпав измельчённой зеленью с тостами, которыми вы будете зачерпывать весь вкусный сок, образовавшийся от тушения.
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