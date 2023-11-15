Очень вкусный завтра с яйцами — видео рецепт

Завтрак из яиц. Фото: Freepik

Шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ, входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Подаётся на завтрак с хлебом или питой. Великолепный вариант для завтрака, вы просто обязаны приготовить это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца 3 шт.;

болгарский перец 1/2 шт.;

помидор 3 шт.;

лук 1 шт.;

чеснок 2 зубчика;

сахар 1 ч. л.;

петрушка или кинза по вкусу;

молотый черный перец;

кориандр;

паприка;

зира;

соль;

растительное масло 1-2 ст. л.;

тосты или пита для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить лук и чеснок. Остальные овощи нарезать средним кубиком.

Измельченный чеснок. Фото: YouTube @evadaren

Обжарить пару минут на растительном масле лук с чесноком.

Болгарский перец. Фото: YouTube @evadaren

Добавить перец, помидоры, сахар, приправы и тушить на среднем огне ещё 5-10 мин.

Тосты для шакшуки. Фото: YouTube @evadaren

Когда овощи стали мягкие, сделать небольшие углубления в них и влить в каждое по одному яйцу.

Обжареный лук. Фото: YouTube @evadaren

Дать пару минут схватиться белку и незамедлительно подавать к столу.

Помидоры и перец. Фото: YouTube @evadaren

Подавать можно прямо в сковороде, присыпав измельчённой зеленью с тостами, которыми вы будете зачерпывать весь вкусный сок, образовавшийся от тушения.

Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.