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Рецепт Шакшуки — великолепный завтрак родом из Израиля

15 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный завтра с яйцами — видео рецепт
Завтрак из яиц. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ, входит в кухню Израиля и большинства арабских стран. Подаётся на завтрак с хлебом или питой. Великолепный вариант для завтрака, вы просто обязаны приготовить это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт.;
  • болгарский перец 1/2 шт.;
  • помидор 3 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2 зубчика;
  • сахар 1 ч. л.;
  • петрушка или кинза по вкусу;
  • молотый черный перец;
  • кориандр;
  • паприка;
  • зира;
  • соль;
  • растительное масло 1-2 ст. л.;
  • тосты или пита для подачи.

Способ приготовления 

Сначала нужно измельчить лук и чеснок. Остальные овощи нарезать средним кубиком. 

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Измельченный чеснок. Фото: YouTube @evadaren

Обжарить пару минут на растительном масле лук с чесноком.  

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Болгарский перец. Фото: YouTube @evadaren

Добавить перец, помидоры, сахар, приправы и тушить на среднем огне ещё 5-10 мин.

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Тосты для шакшуки. Фото: YouTube @evadaren

Когда овощи стали мягкие, сделать небольшие углубления в них и влить в каждое по одному яйцу. 

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Обжареный лук. Фото: YouTube @evadaren

Дать пару минут схватиться белку и незамедлительно подавать к столу.

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Помидоры и перец. Фото: YouTube @evadaren

Подавать можно прямо в сковороде, присыпав измельчённой зеленью с тостами, которыми вы будете зачерпывать весь вкусный сок, образовавшийся от тушения.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

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