Смачний салат для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт

Рецепт салату з грушею, інжиром та хамоном
Це осінній салат, який виходить дуже смачним та ситним. Сезон інжиру короткий, не пропустіть.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- груша (велика та соковита, але не сильно м'яка) 1 шт;
- рукола 50 г;
- інжир 1 шт.;
- помідор 1 шт;
- хамон 50 г;
- моцарелла 60 г;
- смажені кедрові горіхи 1 ст.л;
- мікрозелень редиски за смаком;
- 2 ч. л. зернової гірчиці;
- 3 ст. лимонного соку;
- 5 ст. оливкової олії;
- 1 ч. л. меду;
- сіль;
- мелений чорний перець.
Спосіб приготування
Грушу очистити та нарізати брусочками. Також брусочками нарізати інжир та помідор.
На тарілку викласти грушу, інжир та помідор. Рукколу вимити та висушити, викласти поверх помідорів.
Для заправки змішати 2 ч. л. зернової гірчиці, 3 ст. лимонного соку, 5 ст. оливкової олії, 1 ч.л. меду, сіль і мелений чорний перець за смаком.
Додати хамон, сир, горіхи та заправку.
За бажання додати мікрозелень редиски.
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