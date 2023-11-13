Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт салату з грушею, інжиром та хамоном arrow

Рецепт салату з грушею, інжиром та хамоном

13 листопада 2023 22:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний салат для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт
Салат із хамоном. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це осінній салат, який виходить дуже смачним та ситним. Сезон інжиру короткий, не пропустіть.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • груша (велика та соковита, але не сильно м'яка) 1 шт;
  • рукола 50 г;
  • інжир 1 шт.;
  • помідор 1 шт;
  • хамон 50 г;
  • моцарелла 60 г;
  • смажені кедрові горіхи 1 ст.л;
  • мікрозелень редиски за смаком;
  • 2 ч. л. зернової гірчиці;
  • 3 ст. лимонного соку;
  • 5 ст. оливкової олії;
  • 1 ч. л. меду;
  • сіль;
  • мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Грушу очистити та нарізати брусочками. Також брусочками нарізати інжир та помідор.

null
Приготування заправки. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку викласти грушу, інжир та помідор. Рукколу вимити та висушити, викласти поверх помідорів.

null
Груші для салату. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки змішати 2 ч. л. зернової гірчиці, 3 ст. лимонного соку, 5 ст. оливкової олії, 1 ч.л. меду, сіль і мелений чорний перець за смаком.

null
Помідори та груша. Фото: YouTube @evadaren

Додати хамон, сир, горіхи та заправку.

null
Додавання хамону. Фото: YouTube @evadaren

За бажання додати мікрозелень редиски.

null
Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі