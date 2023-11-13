Смачний салат для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт

Салат із хамоном. Фото: YouTube @evadaren

Це осінній салат, який виходить дуже смачним та ситним. Сезон інжиру короткий, не пропустіть.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

груша (велика та соковита, але не сильно м'яка) 1 шт;

рукола 50 г;

інжир 1 шт.;

помідор 1 шт;

хамон 50 г;

моцарелла 60 г;

смажені кедрові горіхи 1 ст.л;

мікрозелень редиски за смаком;

2 ч. л. зернової гірчиці;

3 ст. лимонного соку;

5 ст. оливкової олії;

1 ч. л. меду;

сіль;

мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Грушу очистити та нарізати брусочками. Також брусочками нарізати інжир та помідор.

Приготування заправки. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку викласти грушу, інжир та помідор. Рукколу вимити та висушити, викласти поверх помідорів.

Груші для салату. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки змішати 2 ч. л. зернової гірчиці, 3 ст. лимонного соку, 5 ст. оливкової олії, 1 ч.л. меду, сіль і мелений чорний перець за смаком.

Помідори та груша. Фото: YouTube @evadaren

Додати хамон, сир, горіхи та заправку.

Додавання хамону. Фото: YouTube @evadaren

За бажання додати мікрозелень редиски.

Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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