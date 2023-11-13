Вкусный салат для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт

Салат с хамоном. Фото: YouTube @evadaren

Это осенний салат, который получается очень вкусным и сытным. Сезон инжира короткий, не пропустите.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

груша (крупная и сочная, но не сильно мягкая) 1 шт;

руккола 50 г;

инжир 1 шт;

помидор 1 шт;

хамон 50 г;

моцарелла 60 г;

жареные кедровые орешки 1 ст.л;

микрозелень редиса по вкусу;

2 ч.л. зерновой горчицы;

3 ст.л. лимонного сока;

5 ст.л. оливкового масла;

1 ч.л. мёда;

соль;

молотый чёрный перец.

Способ приготовления

Грушу очистить и нарезать дольками. Также дольками нарезать инжир и помидор.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо выложить грушу, инжир и помидор. Рукколу вымыть и высушить, выложить поверх помидор.

Груша для салата. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 2 ч.л. зерновой горчицы, 3 ст.л. лимонного сока, 5 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.

Помидоры и груша. Фото: YouTube @evadaren

Добавить хамон, сыр, орехи и заправку.

Добавление хамона. Фото: YouTube @evadaren

При желании добавить микрозелень редиса.

Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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