Вкусный салат для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт

Рецепт салата с грушей, инжиром и хамоном
Это осенний салат, который получается очень вкусным и сытным. Сезон инжира короткий, не пропустите.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- груша (крупная и сочная, но не сильно мягкая) 1 шт;
- руккола 50 г;
- инжир 1 шт;
- помидор 1 шт;
- хамон 50 г;
- моцарелла 60 г;
- жареные кедровые орешки 1 ст.л;
- микрозелень редиса по вкусу;
- 2 ч.л. зерновой горчицы;
- 3 ст.л. лимонного сока;
- 5 ст.л. оливкового масла;
- 1 ч.л. мёда;
- соль;
- молотый чёрный перец.
Способ приготовления
Грушу очистить и нарезать дольками. Также дольками нарезать инжир и помидор.
На блюдо выложить грушу, инжир и помидор. Рукколу вымыть и высушить, выложить поверх помидор.
Для заправки смешать 2 ч.л. зерновой горчицы, 3 ст.л. лимонного сока, 5 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.
Добавить хамон, сыр, орехи и заправку.
При желании добавить микрозелень редиса.
Ранее мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.
Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.
Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.
Читайте Новини.LIVE!