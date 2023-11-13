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Рецепт салата с грушей, инжиром и хамоном

13 ноября 2023 22:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный салат для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт
Салат с хамоном. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это осенний салат, который получается очень вкусным и сытным. Сезон инжира короткий, не пропустите.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • груша (крупная и сочная, но не сильно мягкая) 1 шт;
  • руккола 50 г;
  • инжир 1 шт;
  • помидор 1 шт;
  • хамон 50 г;
  • моцарелла 60 г;
  • жареные кедровые орешки 1 ст.л;
  • микрозелень редиса по вкусу;
  • 2 ч.л. зерновой горчицы;
  • 3 ст.л. лимонного сока;
  • 5 ст.л. оливкового масла; 
  • 1 ч.л. мёда;
  • соль;
  • молотый чёрный перец.

Способ приготовления

Грушу очистить и нарезать дольками. Также дольками нарезать инжир и помидор.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо выложить грушу, инжир и помидор. Рукколу вымыть и высушить, выложить поверх помидор.

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Груша для салата. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 2 ч.л. зерновой горчицы, 3 ст.л. лимонного сока, 5 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.

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Помидоры и груша. Фото: YouTube @evadaren

Добавить хамон, сыр, орехи и заправку.

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Добавление хамона. Фото: YouTube @evadaren

При желании добавить микрозелень редиса.

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Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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