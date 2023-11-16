Корисний та простий салат на свято — відео рецепт

Салат із буряком. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт смачного легкого салату, який виходить дуже соковитим. Обов'язково спробуйте приготувати, і цей рецепт стане одним із улюблених. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

буряк варений (запечений) 1 шт.;

апельсин 1 шт.;

фета 100 г;

рукола 60 г;

смажене гарбузове насіння 50 г.

Для заправки:

олія 5 ст.л.;

гірчиця зерниста 3 ст.л.;

мед 2 ст.л.;

лимонний сік 2 ст.л.;

сіль;

мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати буряки слайсами і викласти на тарілку.

Нарізання буряка. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно додати вимиту та висушену руколу.

Додавання руколи. Фото: YouTube @evadaren

Потім потрібно очистити апельсин, нам знадобиться лише м'якоть.

Додавання апельсину. Фото: YouTube @evadaren

Сегментами нарізати в салат і наостанок вичавити сік.

Додавання сиру та заправки. Фото: YouTube @evadaren

Залишилося додати до всіх інгредієнтів сир фета та заправити. Посипати гарбузовим насінням і можна подавати до столу.

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