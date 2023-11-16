Полезный и простой салат на праздник — видео рецепт

Салат со свеклой. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт прекрасного легкого салата, который получается очень свежий и сочный. Обязательно попробуйте приготовить и этот рецепт станет одним из любимых. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

свекла вареная (запеченная) 1 шт.;

апельсин 1 шт.;

фета 100 г;

руккола 60 г;

жареные тыквенные семечки 50 г.

Для заправки:

растительное масло 5 ст.л.;

горчица зернистая 3 ст.л.;

мед 2 ст.л.;

лимонный сок 2 ст.л.;

соль;

молотый черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свеклу слайсами и выложить на блюдо.

Нарезання свекла. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно добавить вымытую и высушенную рукколу.

Добавление рукколы. Фото: YouTube @evadaren

Затем нужно очистить апельсин, нам понадобится только мякоть.

Добавление апельсина. Фото: YouTube @evadaren

Сегментами нарезать в салат, а из остатка выдавить сок.

Добавление сыра и заправки. Фото: YouTube @evadaren

Осталось добавить ко всем ингредиентам сыр фета и заправить. Посыпать тыквенными семечками и можно подавать к столу.

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