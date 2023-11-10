Ідеальна закуска зі свинини — видео рецепт

Рецепт сала в духовці — найсмачніша альтернатива магазинним ковбасам та копченостям
Свинина в духовці за цим рецептом готується дуже просто, а виходить ідеальна закуска. Це смачніше та корисніше за ковбасу, підійде для бутербродів чи як закуска.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.
Вам знадобиться:
- 1-1,5 кг підчеревини;
- 10 зубків часнику;
- 1 велика цибуля;
- сіль;
- перець;
- паприка;
- куркума.
Спосіб приготування
Беремо шматок підчеревини, її потрібно помити та висушити.
Далі потрібно все посолити та натерти сумішшю спецій — паприкою та куркумою.
Далі потрібно взяти часник, нарізати його на пластинки та покласти в розрізи м'яса.
Залишаємо м'ясо маринуватися на одну годину.
Кладемо м'ясо в форму для випікання, робимо подушку з кілець цибулі. Все замотуємо у фольгу.
Випікати потрібно при 200 градусах протягом однієї години.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками.
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