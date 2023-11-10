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Рецепт сала в духовці — найсмачніша альтернатива магазинним ковбасам та копченостям

10 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна закуска зі свинини — видео рецепт
Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Свинина в духовці за цим рецептом готується дуже просто, а виходить ідеальна закуска. Це смачніше та корисніше за ковбасу, підійде для бутербродів чи як закуска. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться: 

  • 1-1,5 кг підчеревини;
  • 10 зубків часнику;
  • 1 велика цибуля;
  • сіль;
  • перець;
  • паприка;
  • куркума. 

Спосіб приготування 

Беремо шматок підчеревини, її потрібно помити та висушити. 

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Додавання солі. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно все посолити та натерти сумішшю спецій  — паприкою та куркумою. 

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Додавання спецій та часнику. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно взяти часник, нарізати його на пластинки та покласти в розрізи м'яса. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Залишаємо м'ясо маринуватися на одну годину. 

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Сало у фользі. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кладемо м'ясо в форму для випікання, робимо подушку з кілець цибулі. Все замотуємо у фольгу. 

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Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Випікати потрібно при 200 градусах протягом однієї години. 

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Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками. 

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