Ідеальна закуска зі свинини — видео рецепт

Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Свинина в духовці за цим рецептом готується дуже просто, а виходить ідеальна закуска. Це смачніше та корисніше за ковбасу, підійде для бутербродів чи як закуска.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться:

1-1,5 кг підчеревини;

10 зубків часнику;

1 велика цибуля;

сіль;

перець;

паприка;

куркума.

Спосіб приготування

Беремо шматок підчеревини, її потрібно помити та висушити.

Додавання солі. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно все посолити та натерти сумішшю спецій — паприкою та куркумою.

Додавання спецій та часнику. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно взяти часник, нарізати його на пластинки та покласти в розрізи м'яса.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Залишаємо м'ясо маринуватися на одну годину.

Сало у фользі. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кладемо м'ясо в форму для випікання, робимо подушку з кілець цибулі. Все замотуємо у фольгу.

Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Випікати потрібно при 200 градусах протягом однієї години.

Запечене сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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