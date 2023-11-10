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Рецепт сала в духовке — самая вкусная альтернатива магазинным колбасам и копченостям

10 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная закуска из свинины — видео рецепт
Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Свинина в духовке по этому рецепту готовится очень просто, а получается идеальная закуска. Это вкуснее и полезнее колбасы, подойдет для бутербродов или в качестве закуски.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится:

  • 1-1,5 кг подбрюшины;
  • 10 зубков чеснока;
  • 1 большая луковица;
  • соль;
  • перец;
  • паприка;
  • куркума.

Способ приготовления

Берем кусок подбрюшины, его нужно помыть и высушить.

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Добавление соли. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно все посолить и натереть смесью специй — паприкой и куркумой.

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Добавление специй и чеснока. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно взять чеснок, нарезать его на пластинки и положить в разрезы мяса.

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Сало в специях. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Оставляем мясо мариноваться на один час.

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Сало в фольге. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кладем мясо в форму для выпечки, делаем подушку из колечек лука. Все заматываем в фольгу.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Выпекать нужно при 200 градусах в течение одного часа.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.

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