Идеальная закуска из свинины — видео рецепт

Рецепт сала в духовке — самая вкусная альтернатива магазинным колбасам и копченостям
Свинина в духовке по этому рецепту готовится очень просто, а получается идеальная закуска. Это вкуснее и полезнее колбасы, подойдет для бутербродов или в качестве закуски.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.
Вам понадобится:
- 1-1,5 кг подбрюшины;
- 10 зубков чеснока;
- 1 большая луковица;
- соль;
- перец;
- паприка;
- куркума.
Способ приготовления
Берем кусок подбрюшины, его нужно помыть и высушить.
Затем нужно все посолить и натереть смесью специй — паприкой и куркумой.
Затем нужно взять чеснок, нарезать его на пластинки и положить в разрезы мяса.
Оставляем мясо мариноваться на один час.
Кладем мясо в форму для выпечки, делаем подушку из колечек лука. Все заматываем в фольгу.
Выпекать нужно при 200 градусах в течение одного часа.
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