Идеальная закуска из свинины — видео рецепт

Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Свинина в духовке по этому рецепту готовится очень просто, а получается идеальная закуска. Это вкуснее и полезнее колбасы, подойдет для бутербродов или в качестве закуски.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится:

1-1,5 кг подбрюшины;

10 зубков чеснока;

1 большая луковица;

соль;

перец;

паприка;

куркума.

Способ приготовления

Берем кусок подбрюшины, его нужно помыть и высушить.

Добавление соли. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно все посолить и натереть смесью специй — паприкой и куркумой.

Добавление специй и чеснока. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно взять чеснок, нарезать его на пластинки и положить в разрезы мяса.

Сало в специях. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Оставляем мясо мариноваться на один час.

Сало в фольге. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кладем мясо в форму для выпечки, делаем подушку из колечек лука. Все заматываем в фольгу.

Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Выпекать нужно при 200 градусах в течение одного часа.

Запеченное сало. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.