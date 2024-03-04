Як приготувати рубані котлети – супер рецепт з фото

Рубані котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні та ніжні котлети з курячого філе. Фарш рубаний, тому не знадобиться м'ясорубка. Такі котлети готуються дуже швидко та просто. Хороший варіант на обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 500 г;

цибуля 1 шт;

яйце 1 шт;

борошно 1 ст.л;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.

Фарш, цибуля та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смачні соковиті котлети готові. Можна подавати зі свіжими овочами та будь-яким гарніром.

Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці – простий рецепт.

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