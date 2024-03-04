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Рецепт рубаних курячих котлети без м'ясорубки за 15 хвилин

4 березня 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати рубані котлети – супер рецепт з фото
Рубані котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні та ніжні котлети з курячого філе. Фарш рубаний, тому не знадобиться м'ясорубка. Такі котлети готуються дуже швидко та просто. Хороший варіант на обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • яйце 1 шт;
  • борошно 1 ст.л;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.

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Фарш, цибуля та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку.

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Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смачні соковиті котлети готові. Можна подавати зі свіжими овочами та будь-яким гарніром.

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Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці – простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

їжа
рецепти
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курка
котлети
здорове харчування

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