Як приготувати рубані котлети – супер рецепт з фото

Рецепт рубаних курячих котлети без м'ясорубки за 15 хвилин
Дуже смачні та ніжні котлети з курячого філе. Фарш рубаний, тому не знадобиться м'ясорубка. Такі котлети готуються дуже швидко та просто. Хороший варіант на обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 500 г;
- цибуля 1 шт;
- яйце 1 шт;
- борошно 1 ст.л;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.
Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.
Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку.
Смачні соковиті котлети готові. Можна подавати зі свіжими овочами та будь-яким гарніром.
Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.
Як приготувати котлети в духовці – простий рецепт.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!