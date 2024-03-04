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Рецепт рубленых куриных котлет без мясорубки за 15 минут

4 марта 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить рубленные котлеты — супер рецепт с фото
Рубленые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные и нежные котлеты из куриного филе. Фарш рубленый, поэтому не понадобится мясорубка. Такие котлеты готовятся очень быстро и просто. Хороший вариант на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 500 г;
  • лук 1 шт.;
  • яйцо 1 шт.;
  • мука 1 ст. л.;
  • соль; 
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Куриное филе и лук нарезать мелкими кубиками.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Перемешать.

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Фарш, лук и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. 

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусные сочные котлеты готовы. Можно подавать со свежими овощами и любым гарниром. 

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про сочные котлеты из детства по рецепту бабушки

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет. 

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