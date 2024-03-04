Как приготовить рубленные котлеты — супер рецепт с фото

Рецепт рубленых куриных котлет без мясорубки за 15 минут
Очень вкусные и нежные котлеты из куриного филе. Фарш рубленый, поэтому не понадобится мясорубка. Такие котлеты готовятся очень быстро и просто. Хороший вариант на обед или ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 500 г;
- лук 1 шт.;
- яйцо 1 шт.;
- мука 1 ст. л.;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Куриное филе и лук нарезать мелкими кубиками.
Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Перемешать.
Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны.
Вкусные сочные котлеты готовы. Можно подавать со свежими овощами и любым гарниром.
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