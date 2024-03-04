Как приготовить рубленные котлеты — супер рецепт с фото

Рубленые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные и нежные котлеты из куриного филе. Фарш рубленый, поэтому не понадобится мясорубка. Такие котлеты готовятся очень быстро и просто. Хороший вариант на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 500 г;

лук 1 шт.;

яйцо 1 шт.;

мука 1 ст. л.;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Куриное филе и лук нарезать мелкими кубиками.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Перемешать.

Фарш, лук и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусные сочные котлеты готовы. Можно подавать со свежими овощами и любым гарниром.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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