Чудовий рецепт оладків для корисного сніданку — відео

Рецепт пухких та смачних безглютенових панкейків
Ці панкейки можна тим, хто на безглютеновій дієті та на правильному харчуванні. Готуються легко, із простих та доступних продуктів. Виходять мякенькими, пухкими і дуже смачними. Спробуйте! І нехай смакує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (інргідієнти на 20 штук):
- яйця 2 шт;
- цукор 70 г (або стевія - 2 ст.л);
- кефір 200 мл;
- сода 1 ч.л;
- оцет 1 ст.л;
- кукурудзяне борошно 170 г;
- олія 2 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку до курячих яєць потрібно додати цукор або замінники цукру. Все ретельно перемішати.
Далі додаємо кефір, за бажанням його можна замінити йогуртом або сметною.
Також додаємо соду погашену оцтом.
Потім потрібно просіяти кукурудзяне борошно, Все ретельно перемішати.
Консистенція тіста не повинна бути занадто густою. Тісто потрібно залишити на 15-20 хвилин.
Потім до тіста потрібно додати трохи рослинної олії. Таке тісто можна готувати звечора, а зранку вже готувати панкейки.
Смажимо панкейки на розігрітій пательні, яка зовсім трохи змащена олією.
Коли на поверхні з'явилися бульбашки, це означає, що панкейк потрібно перевертати. Важливо ретельно перемішувати тісто перед тим, як смажити нову партію панкейків.
Панкейки готові, можна подавати з джемом чи сметаною.
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