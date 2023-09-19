Чудовий рецепт оладків для корисного сніданку — відео

Смаженпанкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ці панкейки можна тим, хто на безглютеновій дієті та на правильному харчуванні. Готуються легко, із простих та доступних продуктів. Виходять мякенькими, пухкими і дуже смачними. Спробуйте! І нехай смакує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться (інргідієнти на 20 штук):

яйця 2 шт;

цукор 70 г (або стевія - 2 ст.л);

кефір 200 мл;

сода 1 ч.л;

оцет 1 ст.л;

кукурудзяне борошно 170 г;

олія 2 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку до курячих яєць потрібно додати цукор або замінники цукру. Все ретельно перемішати.

Яйця та кефір. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо кефір, за бажанням його можна замінити йогуртом або сметною.

Тісто для панкейків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також додаємо соду погашену оцтом.

Тісто для панкейків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно просіяти кукурудзяне борошно, Все ретельно перемішати.

Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Консистенція тіста не повинна бути занадто густою. Тісто потрібно залишити на 15-20 хвилин.

Панкейки на пательні. Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім до тіста потрібно додати трохи рослинної олії. Таке тісто можна готувати звечора, а зранку вже готувати панкейки.

Панкейки на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смажимо панкейки на розігрітій пательні, яка зовсім трохи змащена олією.

Готові панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Коли на поверхні з'явилися бульбашки, це означає, що панкейк потрібно перевертати. Важливо ретельно перемішувати тісто перед тим, як смажити нову партію панкейків.

Панкейки готові, можна подавати з джемом чи сметаною.

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