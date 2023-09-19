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Рецепт пухких та смачних безглютенових панкейків

19 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чудовий рецепт оладків для корисного сніданку — відео
Смаженпанкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці панкейки можна тим, хто на безглютеновій дієті та на правильному харчуванні. Готуються легко, із простих та доступних продуктів. Виходять мякенькими, пухкими і дуже смачними. Спробуйте! І нехай смакує. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться (інргідієнти на 20 штук):

  • яйця 2 шт;
  • цукор 70 г (або стевія - 2 ст.л);
  • кефір 200 мл;
  • сода 1 ч.л;
  • оцет 1 ст.л;
  • кукурудзяне борошно 170 г;
  • олія 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку до курячих яєць потрібно додати цукор або замінники цукру. Все ретельно перемішати. 

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Яйця та кефір. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо кефір, за бажанням його можна замінити йогуртом або сметною. 

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Тісто для панкейків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також додаємо соду погашену оцтом. 

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Тісто для панкейків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно просіяти кукурудзяне борошно, Все ретельно перемішати. 

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Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Консистенція тіста не повинна бути занадто густою. Тісто потрібно залишити на 15-20 хвилин. 

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Панкейки на пательні. Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім до тіста потрібно додати трохи рослинної олії. Таке тісто можна готувати звечора, а зранку вже готувати панкейки. 

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Панкейки на пательні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Смажимо панкейки на розігрітій пательні, яка зовсім трохи змащена олією. 

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Готові панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Коли на поверхні з'явилися бульбашки, це означає, що панкейк потрібно перевертати. Важливо ретельно перемішувати тісто перед тим, як смажити нову партію панкейків. 

Панкейки готові, можна подавати з джемом чи сметаною. 

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