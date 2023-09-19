Отличный рецепт оладий для полезного завтрака — видео

Жареные панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Эти панкейки можно тем, кто на безглютеновой диете и правильном питании. Готовятся легко, из простых и доступных продуктов. Получаются мягкими, пышными и очень вкусными. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится (ингредиенты на 20 штук):

яйца 2 шт;

сахар 70 г (или стевия – 2 ст.л);

кефир 200 мл;

сода 1 ч.л;

уксус 1 ст.л;

кукурузная мука 170 г;

масло 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала к куриным яйцам нужно добавить сахар или заменители сахара. Все тщательно перемешать.

Яйца и кефир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее добавляем кефир, по желанию его можно заменить йогуртом или сметной.

Тесто для панкейков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Также добавляем соду погашенную уксусом.

Тесто для панкейков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно просеять кукурузную муку, все тщательно перемешать.

Консистенция теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Консистенция теста не должна быть слишком густой. Тесто нужно оставить на 15–20 минут.

Панкейки на сковороде. Консистенция теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем к тесту нужно добавить немного растительного масла. Такое тесто можно готовить с вечера, а утром уже готовить панкейки.

Панкейки на сковороде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Жарим панкейки на разогретой сковороде, которая совсем немного смазана растительным маслом.

Готовые панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Когда на поверхности появились пузырьки, это значит, что панкейк нужно переворачивать. Важно тщательно перемешивать тесто перед тем, как жарить новую партию панкейков.

Панкейки готовы, можно подавать с джемом или сметаной.

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