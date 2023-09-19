Отличный рецепт оладий для полезного завтрака — видео

Рецепт пышных и вкусных безглютеновых панкейков
Эти панкейки можно тем, кто на безглютеновой диете и правильном питании. Готовятся легко, из простых и доступных продуктов. Получаются мягкими, пышными и очень вкусными. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится (ингредиенты на 20 штук):
- яйца 2 шт;
- сахар 70 г (или стевия – 2 ст.л);
- кефир 200 мл;
- сода 1 ч.л;
- уксус 1 ст.л;
- кукурузная мука 170 г;
- масло 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала к куриным яйцам нужно добавить сахар или заменители сахара. Все тщательно перемешать.
Далее добавляем кефир, по желанию его можно заменить йогуртом или сметной.
Также добавляем соду погашенную уксусом.
Затем нужно просеять кукурузную муку, все тщательно перемешать.
Консистенция теста не должна быть слишком густой. Тесто нужно оставить на 15–20 минут.
Затем к тесту нужно добавить немного растительного масла. Такое тесто можно готовить с вечера, а утром уже готовить панкейки.
Жарим панкейки на разогретой сковороде, которая совсем немного смазана растительным маслом.
Когда на поверхности появились пузырьки, это значит, что панкейк нужно переворачивать. Важно тщательно перемешивать тесто перед тем, как жарить новую партию панкейков.
Панкейки готовы, можно подавать с джемом или сметаной.
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