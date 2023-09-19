Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт пышных и вкусных безглютеновых панкейков arrow

Рецепт пышных и вкусных безглютеновых панкейков

19 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Отличный рецепт оладий для полезного завтрака — видео
Жареные панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти панкейки можно тем, кто на безглютеновой диете и правильном питании. Готовятся легко, из простых и доступных продуктов. Получаются мягкими, пышными и очень вкусными. Попытайтесь приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

Читайте также:

Вам понадобится (ингредиенты на 20 штук):

  • яйца 2 шт;
  • сахар 70 г (или стевия – 2 ст.л);
  • кефир 200 мл;
  • сода 1 ч.л;
  • уксус 1 ст.л;
  • кукурузная мука 170 г;
  • масло 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала к куриным яйцам нужно добавить сахар или заменители сахара. Все тщательно перемешать.

null
Яйца и кефир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее добавляем кефир, по желанию его можно заменить йогуртом или сметной.

null
Тесто для панкейков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Также добавляем соду погашенную уксусом.

null
Тесто для панкейков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно просеять кукурузную муку, все тщательно перемешать.

null
Консистенция теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Консистенция теста не должна быть слишком густой. Тесто нужно оставить на 15–20 минут.

null
Панкейки на сковороде. Консистенция теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем к тесту нужно добавить немного растительного масла. Такое тесто можно готовить с вечера, а утром уже готовить панкейки.

null
Панкейки на сковороде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Жарим панкейки на разогретой сковороде, которая совсем немного смазана растительным маслом.

null
Готовые панкейки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Когда на поверхности появились пузырьки, это значит, что панкейк нужно переворачивать. Важно тщательно перемешивать тесто перед тем, как жарить новую партию панкейков.

Панкейки готовы, можно подавать с джемом или сметаной.

Раньше мы писали о рецепте сырников идеальной формы. Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз