Шалено смачний торт з арахісом — відео рецепт

Рецепт простого торта "Снікерс" з шоколадом та карамеллю
Неймовірно смачний шоколадний торт "Снікерс". Рецепт досить простий, якщо дотримуватися покрокової інструкції, його вдасться приготувати кожному. Переконайтеся у цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20 см;
- яйце 3 шт.;
- цукор 100 г;
- борошно 80 г;
- какао 20 г;
- молоко 50 г;
- олія без запаху 30 г;
- сіль;
- розпушувач 1/3 ч. л.;
- арахіс 80-100 г.
Для крем-чизу:
- вершковий сир 400 г (дуже холодний);
- вершки 33% 150 г (дуже холодні);
- ванільний цукор 10 г;
- цукрова пудра 25 г (або до смаку).
Для карамелі:
- вершки 33% 120-150 г;
- цукор 150 г;
- вершкове масло 50 г;
- сіль.
Для глазурі:
- шоколад 80 г;
- вершки 40 г.
Спосіб приготування
Додати до яєць щіпку солі та цукор. Збивати 8-10 хвилин до дуже світлої пишної маси.
Влити рослинну олію та молоко. В окремій мисці змішати борошно, какао, розпушувач.
Просіяти до решти інгредієнтів у 2-3 підходи, акуратно перемішуючи лопаткою до однорідності.
Наперед вистелити дно форми пергаментом, прогріти духовку до 180 градусів. Вилити тісто у форму.
Випікати близько 30 хвилин до повної готовності бісквіту. Готовому бісквіту дати охолонути у формі 10-15 хвилин, дістати з форми, покласти на рещітку і дати охолонути повністю.
Арахіс підрум'янити в духовці 5-7 хвилин. Очистити та подрібнити.
Для карамелі в каструлі із високими стінками розтопити цукор. Додати гарячі вершки. Суміш почне дуже пухиритися, але не переживайте, продовжуйте перемішувати до повної однорідності.
До карамелі додати вершкове масло і дрібку солі. Перемішати та дати повністю охолонути.
Коли бісквіт та карамель охолонули до кімнатної температури, приготуємо крем. Для цього потрібно збити вершковий сир, вершки, ванільний цукор та цукрову пудру протягом кількох хвилин до пишної однорідної маси. Вершки та вершковий сир обов'язково повинні бути дуже холодними.
Бісквіт розрізати на 3 частини. На перший корж викласти третину крему, згори половину карамелі, посипати арахісом, ще трохи крему. Укласти другий корж, на нього третину крему, половину карамелі, посипати арахісом і знову змастити невеликою кількістю крему. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години.
Змастити верх і боки торта кремом, що залишився. Поставити у холодильник ще на 15-20 хвилин.
Якщо хочете, щоб глазур не змішалася з кремом, тоді краще не покривати боки і верх торта кремом, а використовувати весь крем на коржі.
Розтопити шоколад із вершками. Полити торт глазур'ю та прикрасити за бажанням.
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