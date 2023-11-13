Шалено смачний торт з арахісом — відео рецепт

Торт "Снікерс". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Неймовірно смачний шоколадний торт "Снікерс". Рецепт досить простий, якщо дотримуватися покрокової інструкції, його вдасться приготувати кожному. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20 см;

яйце 3 шт.;

цукор 100 г;

борошно 80 г;

какао 20 г;

молоко 50 г;

олія без запаху 30 г;

сіль;

розпушувач 1/3 ч. л.;

арахіс 80-100 г.

Для крем-чизу:

вершковий сир 400 г (дуже холодний);

вершки 33% 150 г (дуже холодні);

ванільний цукор 10 г;

цукрова пудра 25 г (або до смаку).

Для карамелі:

вершки 33% 120-150 г;

цукор 150 г;

вершкове масло 50 г;

сіль.

Для глазурі:

шоколад 80 г;

вершки 40 г.

Спосіб приготування

Додати до яєць щіпку солі та цукор. Збивати 8-10 хвилин до дуже світлої пишної маси.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити рослинну олію та молоко. В окремій мисці змішати борошно, какао, розпушувач.

Какао та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти до решти інгредієнтів у 2-3 підходи, акуратно перемішуючи лопаткою до однорідності.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наперед вистелити дно форми пергаментом, прогріти духовку до 180 градусів. Вилити тісто у форму.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати близько 30 хвилин до повної готовності бісквіту. Готовому бісквіту дати охолонути у формі 10-15 хвилин, дістати з форми, покласти на рещітку і дати охолонути повністю.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Арахіс підрум'янити в духовці 5-7 хвилин. Очистити та подрібнити.

Приготування карамелі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для карамелі в каструлі із високими стінками розтопити цукор. Додати гарячі вершки. Суміш почне дуже пухиритися, але не переживайте, продовжуйте перемішувати до повної однорідності.

Карамель та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До карамелі додати вершкове масло і дрібку солі. Перемішати та дати повністю охолонути.

Шар арахісу та карамелі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли бісквіт та карамель охолонули до кімнатної температури, приготуємо крем. Для цього потрібно збити вершковий сир, вершки, ванільний цукор та цукрову пудру протягом кількох хвилин до пишної однорідної маси. Вершки та вершковий сир обов'язково повинні бути дуже холодними.

Корж бісквіту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бісквіт розрізати на 3 частини. На перший корж викласти третину крему, згори половину карамелі, посипати арахісом, ще трохи крему. Укласти другий корж, на нього третину крему, половину карамелі, посипати арахісом і знову змастити невеликою кількістю крему. Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити верх і боки торта кремом, що залишився. Поставити у холодильник ще на 15-20 хвилин.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо хочете, щоб глазур не змішалася з кремом, тоді краще не покривати боки і верх торта кремом, а використовувати весь крем на коржі.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити шоколад із вершками. Полити торт глазур'ю та прикрасити за бажанням.

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