Безумно вкусный торт с арахисом — видео рецепт

Рецепт простого торта "Сникерс" с шоколадом и карамелью
Невероятно вкусный шоколадный торт "Сникерс". Рецепт довольно-таки простой, если придерживаться пошаговой инструкции, то его получится приготовить каждому. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 20 см;
- яйцо 3 шт.;
- сахар 100 г;
- мука 80 г;
- какао 20 г;
- молоко 50 г;
- растительное масло без запаха 30 г;
- соль;
- разрыхлитель 1/3 ч. л.;
- арахис 80-100 г.
Для крем-чиза:
- сливочный сыр 400 г (очень холодный);
- сливки 33% 150 г (очень холодные);
- ванильный сахар 10 г;
- сахарная пудра 25 г (или по вкусу).
Для карамели:
- сливки 33% 120-150 г;
- сахар 150 г;
- сливочное масло 50 г;
- соль.
Для глазури:
- шоколад 80 г;
- сливки 40 г.
Способ приготовления
Добавить к яйцам щепотку соли и сахар. Взбивать 8-10 минут до очень светлой пышной массы.
Влить растительное масло и молоко. В отдельной миске смешать муку, какао, разрыхлитель.
Просеять к остальным ингредиентам в 2-3 подхода, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности.
Заранее выстелить дно формы пергаментом, прогреть духовку до 180 градусов. Вылить тесто в форму.
Выпекать около 30 минут до полной готовности бисквита. Готовому бисквиту дать остыть в форме 10-15 минут, достать из формы, положить на решетку и дать остыть полностью.
Арахис подрумянить в духовке 5-7 минут. Очистить и измельчить.
Для карамели в кастрюле с высокими стенками растопить сахар. Добавить горячие сливки. Смесь начнет очень пузыриться, но не переживайте, продолжайте перемешивать до полной однородности.
В карамель добавить сливочное масло и щепотку соли. Перемешать и дать полностью остыть.
Когда бисквит и карамель остыли до комнатной температуры, приготовим крем. Для этого взбить сливочный сыр, сливки, ванильный сахар и сахарную пудру в течение нескольких минут до пышной однородной массы. Сливки и сливочный сыр обязательно должны быть очень холодными.
Бисквит разрезать на 3 части. На первый корж выложить треть крема, сверху половину карамели, посыпать арахисом, еще немного крема. Уложить второй корж, на него треть крема, половину карамели, посыпать арахисом и снова смазать небольшим количеством крема. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа.
Смазать верх и бока торта оставшимся кремом. Поставить в холодильник еще на 15-20 минут.
Если хотите, чтобы глазурь не смешалась с кремом, то тогда лучше не покрывать бока и верх торта кремом, а использовать весь крем на коржи.
Растопить шоколад со сливками. Полить торт глазурью и украсить по желанию.
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