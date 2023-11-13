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Рецепт простого торта "Сникерс" с шоколадом и карамелью

13 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Безумно вкусный торт с арахисом — видео рецепт
Торт "Сникерс". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Невероятно вкусный шоколадный торт "Сникерс". Рецепт довольно-таки простой, если придерживаться пошаговой инструкции, то его получится приготовить каждому. Убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20 см;
  • яйцо 3 шт.;
  • сахар 100 г;
  • мука 80 г;
  • какао 20 г;
  • молоко 50 г;
  • растительное масло без запаха 30 г;
  • соль;
  • разрыхлитель 1/3 ч. л.;
  • арахис 80-100 г.

Для крем-чиза:

  • сливочный сыр 400 г (очень холодный);
  • сливки 33% 150 г (очень холодные);
  • ванильный сахар 10 г;
  • сахарная пудра 25 г (или по вкусу).

Для карамели:

  • сливки 33% 120-150 г;
  • сахар 150 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • соль.

Для глазури:

  • шоколад 80 г;
  • сливки 40 г. 

Способ приготовления 

Добавить к яйцам щепотку соли и сахар. Взбивать 8-10 минут до очень светлой пышной массы.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить растительное масло и молоко.  В отдельной миске смешать муку, какао, разрыхлитель.

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Какао и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просеять к остальным ингредиентам в 2-3 подхода, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заранее выстелить дно формы пергаментом, прогреть духовку до 180 градусов. Вылить тесто в форму.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать около 30 минут до полной готовности бисквита. Готовому бисквиту дать остыть в форме 10-15 минут, достать из формы, положить на решетку и дать остыть полностью.

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Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Арахис подрумянить в духовке 5-7 минут. Очистить и измельчить. 

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Приготовление карамели. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для карамели в кастрюле с высокими стенками растопить сахар. Добавить горячие сливки. Смесь начнет очень пузыриться, но не переживайте, продолжайте перемешивать до полной однородности.

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Карамель на креме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В карамель добавить сливочное масло и щепотку соли. Перемешать и дать полностью остыть.

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Слой арахиса и карамели. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда бисквит и карамель остыли до комнатной температуры, приготовим крем. Для этого взбить сливочный сыр, сливки, ванильный сахар и сахарную пудру в течение нескольких минут до пышной однородной массы. Сливки и сливочный сыр обязательно должны быть очень холодными.

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Корж бисквита. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бисквит разрезать на 3 части. На первый корж выложить треть крема, сверху половину карамели, посыпать арахисом, еще немного крема. Уложить второй корж, на него треть крема, половину карамели, посыпать арахисом и снова смазать небольшим количеством крема. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1-2 часа.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать верх и бока торта оставшимся кремом. Поставить в холодильник еще на 15-20 минут.

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если хотите, чтобы глазурь не смешалась с кремом, то тогда лучше не покрывать бока и верх торта кремом, а использовать весь крем на коржи. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить шоколад со сливками. Полить торт глазурью и украсить по желанию. 

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