Що приготувати з полуниці – покроковий рецепт торта

Торт з полуницею. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Це саме те, що ви шукаєте. У цьому торті чудово поєднується дуже смачний кокосовий бісквіт і найніжніший йогуртовий мус з полуничним кремом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

120 г мигдального борошна (0,75 склянки об'ємом 250 мл);

100 г цукрової пудри (4 ст. л. з гіркою);

40 г кокосової стружки (2 ст. л.);

60 г вершкового масла (жирність 82%);

100 г яєць (2 шт.);

60 г білка (2 шт.);

60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою).

Для йогуртового мусу:

100 мл вершків (4 ст. л., жирність 30-35%);

100 г грецького чи турецького йогурту (4 ст. л., або сметани);

40 г цукру (1,5 ст. л. з гіркою);

6 г желатину (1 ч. л.) + 30 мл води (2 ст. л.);

200 мл збитих вершків (1,25 склянки об'ємом 250 мл, жирність 30-35%).

Для полуничного крему:

200 г полуничного пюре (зі свіжої або замороженої ягоди);

30 мл лимонного фрешу (2 ст. л);

100 г яєць (2 шт.);

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою);

80 г вершкового масла (жирність 82%);

3 г желатину (0,5 ч. л.) + 15 мл води (1 ст. л.).

Для полуничного желе:

250 г полуниці (кубиками);

30 мл лимонного фрешу (2 ст. л);

100 мл води (5 ст. арк.);

50 г цукру (2 ст. л.);

12 г желатину (2 ч. л.) + 60 мл води (4 ст. л.).

Для декору:

300-400 г полуниці.

Спосіб приготування

З'єднайте кокосову стружку, мигдальне борошно та цукрову пудру. Перемішайте до однорідності. З'єднайте яйця та розтоплене гаряче вершкове масло. Перемішайте. З'єднайте яєчно-масляну масу з сухою частиною і перемішайте, щоб все борошно зволожилося.

Борошно та кокосова стружка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збийте білок — він повинен посвітлішати і трохи збільшитися в обсязі. Продовжуючи збивати, додайте порціями цукор, збийте до стійких піків. Додайте білок до загальної маси, делікатно вмішуйте. Вистеліть дно кільця діаметром 22 см фольгою, викладіть тісто у форму.

Приготування бісквіту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте бісквіт випікатися в розігріту до 165 ºС духовку на 20 хвилин. Дайте готовому бісквіту охолонути, зніміть фольгу та кільце. Перекладіть бісквіт на тарілку. Укладіть усередину кільця, в якому випікався бісквіт, бордюрну стрічку. Поставте кільце на бісквіт.

Приготування кремуФото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте йогуртовий мус. З'єднайте желатин з водою кімнатної температури, перемішайте, залиште набухати на 10-15 хвилин, прогрійте вершки з цукром, додайте замочений желатин, набряклий, перемішайте.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте йогурт, перемішайте до однорідності. Збийте холодні вершки до стійких піків, додайт вершки до загальної маси, делікатно перемішайте. Залийте готовий мус у кільце поверх бісквіту, відправте в холодильник на 30-40 хвилин.

Желатин та вода. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте крем. Наріжте полуницю шматочками, пробийте занурювальним блендером до однорідності. З'єднайте желатин із водою кімнатної температури, перемішайте, залиште набухати на 10-15 хвилин. Відправте в сотейник полуничне пюре, цукор, лимонний фреш, яйця. Перемішайте, поставте на середній вогонь та при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть 30 секунд.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зніміть з вогню, перелийте в чашу блендера, додайте желатин і кубики холодного вершкового масла|мастила|, пробийте занурювальним блендером. Вилийте готове крем у форму поверх застиглого мусового шару. Відправте в холодильник на 1 годину.

Желатин та полуниця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте полуничне желе. Залийте желатин водою кімнатної температури, залиште набухати на 10-15 хвилин. Відправте в сотейник нарізану кубиками полуницю, воду, лимонний фреш і цукор. Поставте на вогонь, при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Зніміть із вогню, перелийте в миску. Додайте замочений набряклий желатин, перемішайте. Поставте в холодильник, щоб маса охолоне.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вилийте желе поверх полуничного кремю. Відправте в холодильник на 5 годин. Зніміть із готового торта кільце, бордюрну стрічку. Декоруйте торт нарізаними пластинками полуниці, виклавши їх по колу.

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