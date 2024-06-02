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Рецепт клубничного торта без муки — вкусно и красиво

2 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из клубники — пошаговый рецепт торта
Торт с клубникой. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это именно то, что вы ищите. В этом торте прекрасно сочетается безумно вкусный кокосовый бисквит и нежнейший йогуртовый мусс с клубничным кремом

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам понадобится:

  • 120 г миндальной муки (0,75 стакана объемом 250 мл);
  • 100 г сахарной пудры (4 с. л. с горкой);
  • 40 г кокосовой стружки (2 с. л.);
  • 60 г сливочного масла (жирность 82%);
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • 60 г белка (2 шт.);
  • 60 г сахара (2,5 с. л. с горкой).

Для йогуртового мусса:

  • 100 мл сливок (4 с. л., жирность 30-35%);
  • 100 г греческого или турецкого йогурта (4 с. л.), или сметаны;
  • 40 г сахара (1,5 с. л. с горкой);
  • 6 г желатина (1 ч. л.) + 30 мл воды (2 с. л.);
  • 200 мл взбитых сливок (1,25 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%).

Для клубничного крема:

  • 200 г клубничного пюре (из свежей или замороженной ягоды);
  • 30 мл лимонного фреша (2 с. л.);
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • 50 г сахара (2 с. л. с горкой);
  • 80 г сливочного масла (жирность 82%);
  • 3 г желатина (0,5 ч. л.) + 15 мл воды (1 с. л.).

Для клубничного желе:

  • 250 г клубники (кубиками);
  • 30 мл лимонного фреша (2 с. л.);
  • 100 мл воды (5 с. л.);
  • 50 г сахара (2 с. л.);
  • 12 г желатина (2 ч. л.) + 60 мл воды (4 с. л.).

Для декора: 

  • 300-400 г клубники.

Способ приготовления 

Соедините кокосовую стружку, миндальную муку и сахарную пудру. Перемешайте до однородности. Соедините яйца и растопленное горячее сливочное масло. Перемешайте. Соедините яично-масляную массу с сухой частью и перемешайте, чтобы вся мука увлажнилась.

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Мука и кокосовая стружка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Взбейте белок — он должен посветлеть и немного увеличиться в объёме. Продолжая взбивать, добавьте порциями сахар, взбейте до устойчивых пиков. Добавьте белок к общей массе, деликатно вмешивайте. Выстелите дно кольца диаметром 22 см фольгой, выложите тесто в форму. 

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Приготовление бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте бисквит выпекаться в разогретую до 165 ªС духовку на 20 минут. Дайте готовому бисквиту остыть, снимите фольгу и кольцо. Переложите бисквит на тарелку. Уложите внутрь кольца, в котором выпекался бисквит, бордюрную ленту. Поставьте кольцо на бисквит. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте йогуртовый мусс. Соедините желатин с водой комнатной температуры, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут, Прогрейте сливки с сахаром, добавьте замоченный набухший желатин, перемешайте.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте йогурт, перемешайте до однородности. Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, добавьте сливки к общей массе, деликатно перемешайте. Залейте готовый мусс в кольцо поверх бисквита, отправьте в холодильник на 30-40 минут.

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Желатин и вода. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте крем. Нарежьте клубнику кусочками, пробейте погружным блендером до однородности. Соедините желатин с водой комнатной температуры, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут. Отправьте в сотейник клубничное пюре, сахар, лимонный фреш, яйца. Перемешайте, поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимите с огня, перелейте в чашу блендера, добавьте желатин и кубики холодного сливочного масла, пробейте погружным блендером. Вылейте готовый крем в форму поверх застывшего муссового слоя. Отправьте в холодильник на 1 час.

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Желатин и клубника. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте клубничное желе. Залейте желатин водой комнатной температуры, оставьте набухать на 10-15 минут. Отправьте в сотейник нарезанную кубиками клубнику, воду, лимонный фреш и сахар. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения. Снимите с огня, перелейте в миску. Добавьте замоченный набухший желатин, перемешайте. Поставьте в холодильник, чтобы масса охладилась.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте желе поверх клубничного крема. Отправьте в холодильник на 5 часов. Снимите с готового торта кольцо, бордюрную ленту. Задекорируйте торт нарезанными пластинками клубники, выложив их по кругу.

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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