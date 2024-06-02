Что приготовить из клубники — пошаговый рецепт торта

Торт с клубникой. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Это именно то, что вы ищите. В этом торте прекрасно сочетается безумно вкусный кокосовый бисквит и нежнейший йогуртовый мусс с клубничным кремом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

120 г миндальной муки (0,75 стакана объемом 250 мл);

100 г сахарной пудры (4 с. л. с горкой);

40 г кокосовой стружки (2 с. л.);

60 г сливочного масла (жирность 82%);

100 г яиц (2 шт.);

60 г белка (2 шт.);

60 г сахара (2,5 с. л. с горкой).

Для йогуртового мусса:

100 мл сливок (4 с. л., жирность 30-35%);

100 г греческого или турецкого йогурта (4 с. л.), или сметаны;

40 г сахара (1,5 с. л. с горкой);

6 г желатина (1 ч. л.) + 30 мл воды (2 с. л.);

200 мл взбитых сливок (1,25 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%).

Для клубничного крема:

200 г клубничного пюре (из свежей или замороженной ягоды);

30 мл лимонного фреша (2 с. л.);

100 г яиц (2 шт.);

50 г сахара (2 с. л. с горкой);

80 г сливочного масла (жирность 82%);

3 г желатина (0,5 ч. л.) + 15 мл воды (1 с. л.).

Для клубничного желе:

250 г клубники (кубиками);

30 мл лимонного фреша (2 с. л.);

100 мл воды (5 с. л.);

50 г сахара (2 с. л.);

12 г желатина (2 ч. л.) + 60 мл воды (4 с. л.).

Для декора:

300-400 г клубники.

Способ приготовления

Соедините кокосовую стружку, миндальную муку и сахарную пудру. Перемешайте до однородности. Соедините яйца и растопленное горячее сливочное масло. Перемешайте. Соедините яично-масляную массу с сухой частью и перемешайте, чтобы вся мука увлажнилась.

Мука и кокосовая стружка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Взбейте белок — он должен посветлеть и немного увеличиться в объёме. Продолжая взбивать, добавьте порциями сахар, взбейте до устойчивых пиков. Добавьте белок к общей массе, деликатно вмешивайте. Выстелите дно кольца диаметром 22 см фольгой, выложите тесто в форму.

Приготовление бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте бисквит выпекаться в разогретую до 165 ªС духовку на 20 минут. Дайте готовому бисквиту остыть, снимите фольгу и кольцо. Переложите бисквит на тарелку. Уложите внутрь кольца, в котором выпекался бисквит, бордюрную ленту. Поставьте кольцо на бисквит.

Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте йогуртовый мусс. Соедините желатин с водой комнатной температуры, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут, Прогрейте сливки с сахаром, добавьте замоченный набухший желатин, перемешайте.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте йогурт, перемешайте до однородности. Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, добавьте сливки к общей массе, деликатно перемешайте. Залейте готовый мусс в кольцо поверх бисквита, отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Желатин и вода. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте крем. Нарежьте клубнику кусочками, пробейте погружным блендером до однородности. Соедините желатин с водой комнатной температуры, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут. Отправьте в сотейник клубничное пюре, сахар, лимонный фреш, яйца. Перемешайте, поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимите с огня, перелейте в чашу блендера, добавьте желатин и кубики холодного сливочного масла, пробейте погружным блендером. Вылейте готовый крем в форму поверх застывшего муссового слоя. Отправьте в холодильник на 1 час.

Желатин и клубника. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте клубничное желе. Залейте желатин водой комнатной температуры, оставьте набухать на 10-15 минут. Отправьте в сотейник нарезанную кубиками клубнику, воду, лимонный фреш и сахар. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения. Снимите с огня, перелейте в миску. Добавьте замоченный набухший желатин, перемешайте. Поставьте в холодильник, чтобы масса охладилась.

Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте желе поверх клубничного крема. Отправьте в холодильник на 5 часов. Снимите с готового торта кольцо, бордюрную ленту. Задекорируйте торт нарезанными пластинками клубники, выложив их по кругу.

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