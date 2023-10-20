Бюджетний та корисний паштет з печінки — відео рецепт

Рецепт ніжного печінкового паштету з печінки в духовці
Запечений печінковий паштет страва, яка чудово доповнить буденний день і святковий стіл. Готується із будь-якої печінки без додавання масла і фаршу. Хай смакує на здоров'я.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- печінка (куряча/свиняча) 1кг;
- молоко 300 мл;
- яйця 4 шт;
- морква 2 шт. (130 г);
- цибуля 2 шт. (200 г);
- манка 30г. ( 2ст.л.);
- борошно 100 г;
- сіль 1,5 ч.л;
- перець 1/4 ч.л;
- гранульований часник 1 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити цибулю та натерти моркву.
Далі розігріваємо пательню, наливаємо трохи рослинної олії та починаємо смажити цибулю та моркву.
Тепер беремо печінку, її потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки.
Разом з печінкою потрібно подрібнити засмажку з моркви та цибулі. Все ретельно перемішати.
В іншій ємності потрібно з'єднати молоко та курячі яйця. Все ретельно перемішати та додат спеції.
До цієї маси додаємо борошно та манку. Все ретельно перемішати, щоб не було грудочок та додаємо до печінки.
Тепер цю массу будемо запікати. Для цього потрібно взяти форму дя запікання, змастити її олією.
Заливаємо печінкову масу та відправляємо в духовку.
Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 1 години 30 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт найніжнішої карамелізованої печінки з яблуками.
Читайте Новини.LIVE!