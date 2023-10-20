Бюджетний та корисний паштет з печінки — відео рецепт

Домашній паштет. Фото: Freepik

Запечений печінковий паштет страва, яка чудово доповнить буденний день і святковий стіл. Готується із будь-якої печінки без додавання масла і фаршу. Хай смакує на здоров'я.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

печінка (куряча/свиняча) 1кг;

молоко 300 мл;

яйця 4 шт;

морква 2 шт. (130 г);

цибуля 2 шт. (200 г);

манка 30г. ( 2ст.л.);

борошно 100 г;

сіль 1,5 ч.л;

перець 1/4 ч.л;

гранульований часник 1 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити цибулю та натерти моркву.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі розігріваємо пательню, наливаємо трохи рослинної олії та починаємо смажити цибулю та моркву.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо печінку, її потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки.

Куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разом з печінкою потрібно подрібнити засмажку з моркви та цибулі. Все ретельно перемішати.

Куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В іншій ємності потрібно з'єднати молоко та курячі яйця. Все ретельно перемішати та додат спеції.

Ячна маса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До цієї маси додаємо борошно та манку. Все ретельно перемішати, щоб не було грудочок та додаємо до печінки.

Ячна маса та куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер цю массу будемо запікати. Для цього потрібно взяти форму дя запікання, змастити її олією.

Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаємо печінкову масу та відправляємо в духовку.

Запечений паштет. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 1 години 30 хвилин.

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