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Рецепт ніжного печінкового паштету з печінки в духовці

20 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та корисний паштет з печінки — відео рецепт
Домашній паштет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Запечений печінковий паштет страва, яка чудово доповнить буденний день і святковий стіл. Готується із будь-якої печінки без додавання масла і фаршу. Хай смакує на здоров'я. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • печінка (куряча/свиняча) 1кг;
  • молоко 300 мл;
  • яйця 4 шт;
  • морква 2 шт. (130 г);
  • цибуля 2 шт. (200 г);
  • манка 30г. ( 2ст.л.);
  • борошно 100 г;
  • сіль 1,5 ч.л;
  • перець 1/4 ч.л;
  • гранульований часник 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити цибулю та натерти моркву. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі розігріваємо пательню, наливаємо трохи рослинної олії та починаємо смажити цибулю та моркву. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо печінку, її потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разом з печінкою потрібно подрібнити засмажку з моркви та цибулі. Все ретельно перемішати. 

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Куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В іншій ємності потрібно з'єднати молоко та курячі яйця. Все ретельно перемішати та додат спеції. 

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Ячна маса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До цієї маси додаємо борошно та манку. Все ретельно перемішати, щоб не було грудочок та додаємо до печінки. 

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Ячна маса та куряча печінка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер цю массу будемо запікати. Для цього потрібно взяти форму дя запікання, змастити її олією. 

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Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаємо печінкову масу та відправляємо в духовку. 

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Запечений паштет. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 1 години 30 хвилин. 

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