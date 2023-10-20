Бюджетный и полезный паштет из печени — видео рецепт

Домашний паштет. Фото: Freepik

Запеченный печеночный паштет — блюдо, которое прекрасно дополнит ежедневный день и праздничный стол. Готовится из любой печени без добавления масла и фарша.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

печень (куриная/свиная) 1кг;

молоко 300 мл;

яйца 4 шт;

морковь 2 шт. (130 г);

лук 2 шт. (200 г);

манка 30г. (2ст.л.);

мука 100 г;

соль 1,5 ч.л;

перец 1/4 ч.л;

гранулированный чеснок 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить лук и натереть морковь.

Лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и начинаем жарить лук и морковь.

Лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берём печень, ее нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.

Куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вместе с печенью нужно измельчить зажарку из моркови и лука. Все тщательно перемешать.

Куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В другой емкости нужно соединить молоко и куриные яйца. Все тщательно перемешать и добавить специи.

Ячная масса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К этой массе добавляем муку и манку. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков и добавляем в печень.

Ячная масса и куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь эту массу будем запекать. Для этого нужно взять форму для запекания, смазать ее маслом.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаем печеночную массу и отправляем в духовку.

Запеченный паштет. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 1 часа 30 минут.

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