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Рецепт нежного печеночного паштета из печени в духовке

20 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и полезный паштет из печени — видео рецепт
Домашний паштет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Запеченный печеночный паштет — блюдо, которое прекрасно дополнит ежедневный день и праздничный стол. Готовится из любой печени без добавления масла и фарша.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • печень (куриная/свиная) 1кг;
  • молоко 300 мл;
  • яйца 4 шт;
  • морковь 2 шт. (130 г);
  • лук 2 шт. (200 г);
  • манка 30г. (2ст.л.);
  • мука 100 г;
  • соль 1,5 ч.л;
  • перец 1/4 ч.л;
  • гранулированный чеснок 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить лук и натереть морковь.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и начинаем жарить лук и морковь.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берём печень, ее нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.

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Куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вместе с печенью нужно измельчить зажарку из моркови и лука. Все тщательно перемешать.

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Куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В другой емкости нужно соединить молоко и куриные яйца. Все тщательно перемешать и добавить специи.

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Ячная масса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К этой массе добавляем муку и манку. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков и добавляем в печень.

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Ячная масса и куриная печень. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь эту массу будем запекать. Для этого нужно взять форму для запекания, смазать ее маслом.

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаем печеночную массу и отправляем в духовку.

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Запеченный паштет. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 1 часа 30 минут.

Раньше мы писали о рецепте нежнейшей карамелизированной печени с яблоками.

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