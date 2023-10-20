Бюджетный и полезный паштет из печени — видео рецепт

Рецепт нежного печеночного паштета из печени в духовке
Запеченный печеночный паштет — блюдо, которое прекрасно дополнит ежедневный день и праздничный стол. Готовится из любой печени без добавления масла и фарша.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- печень (куриная/свиная) 1кг;
- молоко 300 мл;
- яйца 4 шт;
- морковь 2 шт. (130 г);
- лук 2 шт. (200 г);
- манка 30г. (2ст.л.);
- мука 100 г;
- соль 1,5 ч.л;
- перец 1/4 ч.л;
- гранулированный чеснок 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить лук и натереть морковь.
Далее разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и начинаем жарить лук и морковь.
Теперь берём печень, ее нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.
Вместе с печенью нужно измельчить зажарку из моркови и лука. Все тщательно перемешать.
В другой емкости нужно соединить молоко и куриные яйца. Все тщательно перемешать и добавить специи.
К этой массе добавляем муку и манку. Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков и добавляем в печень.
Теперь эту массу будем запекать. Для этого нужно взять форму для запекания, смазать ее маслом.
Заливаем печеночную массу и отправляем в духовку.
Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 1 часа 30 минут.
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