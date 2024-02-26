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Рецепт неймовірного апельсинового чізкейка без випічки зі сметаною

26 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати чізкейк — фото та відео рецепт
Апельсиновий чізкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хочете насолодитися неймовірно смачним чізкейком, не вдаючись до випічки? Цей рецепт апельсинового чізкейка стане справжнім відкриттям для вас. Приготування цього десерту не вимагає запікання, а його аромат та смак просто зачаровують. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • печиво (до кави) 180 г;
  • вершкове масло 70 г.

Для сирного шару:

  • желатин 13 г;
  • вода 50 мл;
  • кисломолочний сир 9% 350 г;
  • сметана 20 % 125 г;
  • цукор 75 г;
  • ванільний цукор 10 г. 

Для апельсинового шару:

  • желатин 25 г;
  • вода 50 мл;
  • апельсиновий фреш 300 мл;
  • цукор 2-3 ст. л.

Спосіб приготування 

Печиво перебиваємо блендером,  додаємо розтоплене вершкове масло, все перемішуємо. 

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Печиво в блендері. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо у форму, застелену пергаментом, та формуємо основу.

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Основа з печива. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишаємо в холодильнику на 20 хвилин. Тим часом желатин заливаємо холодною водою,  перемішуємо та залишаємо набухати. До сиру додаємо сметану,  цукор та ванільний цукор, все перебиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці ( не кип'ятити) додаємо 2 ложки сиркової маси, перемішуємо та все поєднуємо. 

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Кисломолочний сир та сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо другим шаром та все гарно розподіляємо по формі. Ставимо в холодильник мінімум на 1 годину. Для третього шару желатин заливаємо холодною водою,  перемішуємо та залишаємо набухнути.

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Желатин та апельсиновий сік. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До апельсинового фрешу (апельсини перебити блендером та процідити сік крізь сито) додаємо цукор та ставимо на середній вогонь,  помішуємо та доводимо до кипіння,  додаємо набухший желатин, перемішуємо. 

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Шар з апельсинового желе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Охододжуємо та виливаємо третім шаром. Ставимо в холодильник до застигання. 

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Готовий чізкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про шикарний чізкейк з мандаринами без випічки — мінімум метушні та вашого часу. 

Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

їжа
рецепти
лайфхаки
Пиріг із сиром
десерт
чізкейк

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