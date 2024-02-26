Як приготувати чізкейк — фото та відео рецепт

Апельсиновий чізкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хочете насолодитися неймовірно смачним чізкейком, не вдаючись до випічки? Цей рецепт апельсинового чізкейка стане справжнім відкриттям для вас. Приготування цього десерту не вимагає запікання, а його аромат та смак просто зачаровують.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

печиво (до кави) 180 г;

вершкове масло 70 г.

Для сирного шару:

желатин 13 г;

вода 50 мл;

кисломолочний сир 9% 350 г;

сметана 20 % 125 г;

цукор 75 г;

ванільний цукор 10 г.

Для апельсинового шару:

желатин 25 г;

вода 50 мл;

апельсиновий фреш 300 мл;

цукор 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Печиво перебиваємо блендером, додаємо розтоплене вершкове масло, все перемішуємо.

Печиво в блендері. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо у форму, застелену пергаментом, та формуємо основу.

Основа з печива. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишаємо в холодильнику на 20 хвилин. Тим часом желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та залишаємо набухати. До сиру додаємо сметану, цукор та ванільний цукор, все перебиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці ( не кип'ятити) додаємо 2 ложки сиркової маси, перемішуємо та все поєднуємо.

Кисломолочний сир та сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо другим шаром та все гарно розподіляємо по формі. Ставимо в холодильник мінімум на 1 годину. Для третього шару желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та залишаємо набухнути.

Желатин та апельсиновий сік. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До апельсинового фрешу (апельсини перебити блендером та процідити сік крізь сито) додаємо цукор та ставимо на середній вогонь, помішуємо та доводимо до кипіння, додаємо набухший желатин, перемішуємо.

Шар з апельсинового желе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Охододжуємо та виливаємо третім шаром. Ставимо в холодильник до застигання.

Готовий чізкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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