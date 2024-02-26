Як приготувати чізкейк — фото та відео рецепт

Рецепт неймовірного апельсинового чізкейка без випічки зі сметаною
Хочете насолодитися неймовірно смачним чізкейком, не вдаючись до випічки? Цей рецепт апельсинового чізкейка стане справжнім відкриттям для вас. Приготування цього десерту не вимагає запікання, а його аромат та смак просто зачаровують.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- печиво (до кави) 180 г;
- вершкове масло 70 г.
Для сирного шару:
- желатин 13 г;
- вода 50 мл;
- кисломолочний сир 9% 350 г;
- сметана 20 % 125 г;
- цукор 75 г;
- ванільний цукор 10 г.
Для апельсинового шару:
- желатин 25 г;
- вода 50 мл;
- апельсиновий фреш 300 мл;
- цукор 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Печиво перебиваємо блендером, додаємо розтоплене вершкове масло, все перемішуємо.
Викладаємо у форму, застелену пергаментом, та формуємо основу.
Залишаємо в холодильнику на 20 хвилин. Тим часом желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та залишаємо набухати. До сиру додаємо сметану, цукор та ванільний цукор, все перебиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці ( не кип'ятити) додаємо 2 ложки сиркової маси, перемішуємо та все поєднуємо.
Викладаємо другим шаром та все гарно розподіляємо по формі. Ставимо в холодильник мінімум на 1 годину. Для третього шару желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та залишаємо набухнути.
До апельсинового фрешу (апельсини перебити блендером та процідити сік крізь сито) додаємо цукор та ставимо на середній вогонь, помішуємо та доводимо до кипіння, додаємо набухший желатин, перемішуємо.
Охододжуємо та виливаємо третім шаром. Ставимо в холодильник до застигання.
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