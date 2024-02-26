Как приготовить чизкейк - фото и видео рецепт

Апельсиновый чизкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хотите насладиться невероятно вкусным чизкейком, не прибегая к выпечке? Этот рецепт апельсинового чизкейка станет настоящим открытием для вас. Приготовление этого десерта не требует запекания, а его аромат и вкус просто завораживают.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

печенье (к кофе) 180 г;

сливочное масло 70 г.

Для творожного слоя:

желатин 13 г;

вода 50 мл;

кисломолочный творог 9% 350 г;

сметана 20% 125 г;

сахар 75 г;

ванильный сахар 10 г.

Для апельсинового слоя:

желатин 25 г;

вода 50 мл;

апельсиновый фреш 300 мл;

сахар 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Печенье перебиваем блендером, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем все.

Печенье в блендере. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и формируем основание.

Основание из печенья. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Оставляем в холодильнике на 20 минут. Тем временем желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухать. В творог добавляем сметану, сахар и ванильный сахар, все перебиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке (не кипятим), добавляем 2 ложки сырной массы, перемешиваем и все объединяем.

Кисломолочный творог и сметана. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем вторым слоем и все хорошо распределяем по форме. Ставим в холодильник минимум на 1 час. Для третьего слоя желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухнуть.

Желатин и апельсиновый сок. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К апельсиновому фрешу (апельсины перебили блендером и процедили сок сквозь сито) добавляем сахар и ставим на средний огонь, помешиваем и доводим до кипения, добавляем набухший желатин, перемешиваем.

Слой из апельсинового желе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выливаем третьим слоем. Ставим в холодильник до застывания.

Готовый чизкейк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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