Как приготовить чизкейк - фото и видео рецепт

Рецепт невероятного апельсинового чизкейка без выпечки со сметаной
Хотите насладиться невероятно вкусным чизкейком, не прибегая к выпечке? Этот рецепт апельсинового чизкейка станет настоящим открытием для вас. Приготовление этого десерта не требует запекания, а его аромат и вкус просто завораживают.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- печенье (к кофе) 180 г;
- сливочное масло 70 г.
Для творожного слоя:
- желатин 13 г;
- вода 50 мл;
- кисломолочный творог 9% 350 г;
- сметана 20% 125 г;
- сахар 75 г;
- ванильный сахар 10 г.
Для апельсинового слоя:
- желатин 25 г;
- вода 50 мл;
- апельсиновый фреш 300 мл;
- сахар 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Печенье перебиваем блендером, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем все.
Выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и формируем основание.
Оставляем в холодильнике на 20 минут. Тем временем желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухать. В творог добавляем сметану, сахар и ванильный сахар, все перебиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке (не кипятим), добавляем 2 ложки сырной массы, перемешиваем и все объединяем.
Выкладываем вторым слоем и все хорошо распределяем по форме. Ставим в холодильник минимум на 1 час. Для третьего слоя желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухнуть.
К апельсиновому фрешу (апельсины перебили блендером и процедили сок сквозь сито) добавляем сахар и ставим на средний огонь, помешиваем и доводим до кипения, добавляем набухший желатин, перемешиваем.
Выливаем третьим слоем. Ставим в холодильник до застывания.
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