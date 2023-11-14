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Рецепт найсоковитіших і найніжніших курячих котлет

14 листопада 2023 22:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Правильний рецепт курячих котлет — відео
Домашні котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати правильні курячі котлети. Такі домашні котлети можна готувати з курячого філе або з курячого фаршу. Вони виходять особливо соковитими та ніжними і точно сподобаються діткам. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • філе курки 500 г;
  • сир 100 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • сухарі 2 ст. л.;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 2 зубки;
  • борошно.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе та приготувати фарш. Ви можете взяти готовий фарш.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно подрібнити цибулю та часник. Додати у фарш.

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Додавання цибулі та часнику. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно натерти сир та додати його у фарш.

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Додавання тертого сиру. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо у фарш вершкове масло, сіль, перець та спеції. Все ретельно перемішати.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До фаршу потрібно додати панірувальні сухарі та формуємо кульки.

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Приготування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлети обваляти в борошні або панірувальних сухарях. Смажити на сковороді по 4-5 хвилин із кожного боку.

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Котлети на сковороді Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соковиті та смачні котлети готові. Подавати можна з будь-яким гарніром.

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Готові котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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