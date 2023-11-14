Правильний рецепт курячих котлет — відео

Рецепт найсоковитіших і найніжніших курячих котлет
У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати правильні курячі котлети. Такі домашні котлети можна готувати з курячого філе або з курячого фаршу. Вони виходять особливо соковитими та ніжними і точно сподобаються діткам.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- філе курки 500 г;
- сир 100 г;
- вершкове масло 100 г;
- сухарі 2 ст. л.;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2 зубки;
- борошно.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати куряче філе та приготувати фарш. Ви можете взяти готовий фарш.
Далі потрібно подрібнити цибулю та часник. Додати у фарш.
Тепер потрібно натерти сир та додати його у фарш.
Додаємо у фарш вершкове масло, сіль, перець та спеції. Все ретельно перемішати.
До фаршу потрібно додати панірувальні сухарі та формуємо кульки.
Котлети обваляти в борошні або панірувальних сухарях. Смажити на сковороді по 4-5 хвилин із кожного боку.
Соковиті та смачні котлети готові. Подавати можна з будь-яким гарніром.
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