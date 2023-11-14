Правильний рецепт курячих котлет — відео

Домашні котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати правильні курячі котлети. Такі домашні котлети можна готувати з курячого філе або з курячого фаршу. Вони виходять особливо соковитими та ніжними і точно сподобаються діткам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

філе курки 500 г;

сир 100 г;

вершкове масло 100 г;

сухарі 2 ст. л.;

цибуля 1 шт.;

часник 2 зубки;

борошно.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе та приготувати фарш. Ви можете взяти готовий фарш.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно подрібнити цибулю та часник. Додати у фарш.

Додавання цибулі та часнику. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно натерти сир та додати його у фарш.

Додавання тертого сиру. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо у фарш вершкове масло, сіль, перець та спеції. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До фаршу потрібно додати панірувальні сухарі та формуємо кульки.

Приготування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлети обваляти в борошні або панірувальних сухарях. Смажити на сковороді по 4-5 хвилин із кожного боку.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соковиті та смачні котлети готові. Подавати можна з будь-яким гарніром.

Готові котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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