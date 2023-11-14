Правильный рецепт куриных котлет — видео

Рецепт самых сочных и нежных куриных котлет
В этом рецепте вы узнаете, как приготовить правильные куриные котлеты. Такие домашние котлеты можно готовить из куриного филе или сразу из куриного фарша. Они получаются особенно сочными и нежными и точно понравятся деткам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- филе курицы 500 г;
- сыр 100 г;
- сливочное масло 100 г;
- сухари 2 ст. л.;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2 зубка;
- мука.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе и приготовить фарш. Вы можете взять готовый фарш.
Далее нужно измельчить лук и чеснок. Добавить в фарш.
Теперь нужно натереть сыр и добавить его в фарш.
Добавляем в фарш сливочное масло, соль, перец и специи. Все тщательно перемешать.
К фаршу нужно добавить панировочные сухари и формируем шарики.
Котлеты обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.
Сочные и вкусные котлеты готовы. Подавать можно с любым гарниром.
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