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Рецепт самых сочных и нежных куриных котлет

14 ноября 2023 22:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Правильный рецепт куриных котлет — видео
Домашние котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить правильные куриные котлеты. Такие домашние котлеты можно готовить из куриного филе или сразу из куриного фарша. Они получаются особенно сочными и нежными и точно понравятся деткам.  

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • филе курицы 500 г;
  • сыр 100 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • сухари 2 ст. л.;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2 зубка;
  • мука. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать куриное филе и приготовить фарш. Вы можете взять готовый фарш.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно измельчить лук и чеснок. Добавить в фарш.

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Добавление лука и чеснока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно натереть сыр и добавить его в фарш.

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Добавление тертого сыра. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем в фарш сливочное масло, соль, перец и специи. Все тщательно перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К фаршу нужно добавить панировочные сухари и формируем шарики.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлеты обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сочные и вкусные котлеты готовы. Подавать можно с любым гарниром.

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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