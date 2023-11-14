Правильный рецепт куриных котлет — видео

Домашние котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить правильные куриные котлеты. Такие домашние котлеты можно готовить из куриного филе или сразу из куриного фарша. Они получаются особенно сочными и нежными и точно понравятся деткам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

филе курицы 500 г;

сыр 100 г;

сливочное масло 100 г;

сухари 2 ст. л.;

лук 1 шт.;

чеснок 2 зубка;

мука.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе и приготовить фарш. Вы можете взять готовый фарш.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно измельчить лук и чеснок. Добавить в фарш.

Добавление лука и чеснока. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно натереть сыр и добавить его в фарш.

Добавление тертого сыра. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем в фарш сливочное масло, соль, перец и специи. Все тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К фаршу нужно добавить панировочные сухари и формируем шарики.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлеты обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сочные и вкусные котлеты готовы. Подавать можно с любым гарниром.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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