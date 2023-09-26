Смачний сніданок з яєць — відео рецепт

Шакшука в тарілці. Фото: Freepik

Яєчня — універсальна і популярна у всьому світі страва. У різних країнах існують свої рецепти приготування яєчні: з беконом, картоплею, овочами або кашею. Велику популярність здобула ізраїльська шакшука — варіація смаженого яйця з томатами і перцем.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт рецептів.

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Вам знадобиться:

орегано 1 ч. л;

цибуля 1 шт;

солодкий перець 1 шт;

помідори 3 шт;

гострий перець;

часник 4 зубчика;

паприка 1 ч. л;

яйця 4 шт;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку на сковороду з невеликою кількістю олії додаємо чайну ложку орегано та тримаємо на вогні одну хвилину.

Пательня з олією та орегано. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо нарізану цибулину. Смажити потрібно до напівпрозорості.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо один солодкий перець. Додаємо на пательню до цибулі.

Нарізаний солодкий перець. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Готуємо 5-6 хвилин, перець повинен стати м'яким.

Помідори в окропі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В цей час потрібно взяти два помідори та зняти з нього шкіру. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити помідори окропом на хвилину, потім шкірка легко знімається.

Солодкий перець та цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За бажанням можна цього не робити, а додати помідори зі шкіркою. Один помідор натираємо на тертці, а інший нарізаємо кубиками. Томати додаємо на пательню до перцю та цибулі.

Подрібнений часник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Смажимо овочі протягом кількох хвилин. Потім додаємо трохи нарізаного гострого перцю та чотири зубчиками часнику. Якщо ви не любите гострі страви, гострий перець можна не додавати.

Помідори, солодкий перець та цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Також додаємо сіль та перець за смаком та чайну ложку паприки. Тушкуємо трохи маса не стане гістрішою.

Яйця в томатному соусі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо курячі яйця. Готуємо під закритою кришкою протягом 2-3 хвилин. Потрібно слідкувати, щоб жовток залишився рідким.

Готова шакшука. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Страву подаємо з хлібом, а шматочки хліба обмакуємо в жовтках та томатній масі.

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