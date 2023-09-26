Смачний сніданок з яєць — відео рецепт

Рецепт найпопулярнішої яєчні шакшуки
Яєчня — універсальна і популярна у всьому світі страва. У різних країнах існують свої рецепти приготування яєчні: з беконом, картоплею, овочами або кашею. Велику популярність здобула ізраїльська шакшука — варіація смаженого яйця з томатами і перцем.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт рецептів.
Вам знадобиться:
- орегано 1 ч. л;
- цибуля 1 шт;
- солодкий перець 1 шт;
- помідори 3 шт;
- гострий перець;
- часник 4 зубчика;
- паприка 1 ч. л;
- яйця 4 шт;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку на сковороду з невеликою кількістю олії додаємо чайну ложку орегано та тримаємо на вогні одну хвилину.
Потім додаємо нарізану цибулину. Смажити потрібно до напівпрозорості.
Далі нарізаємо один солодкий перець. Додаємо на пательню до цибулі.
Готуємо 5-6 хвилин, перець повинен стати м'яким.
В цей час потрібно взяти два помідори та зняти з нього шкіру. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити помідори окропом на хвилину, потім шкірка легко знімається.
За бажанням можна цього не робити, а додати помідори зі шкіркою. Один помідор натираємо на тертці, а інший нарізаємо кубиками. Томати додаємо на пательню до перцю та цибулі.
Смажимо овочі протягом кількох хвилин. Потім додаємо трохи нарізаного гострого перцю та чотири зубчиками часнику. Якщо ви не любите гострі страви, гострий перець можна не додавати.
Також додаємо сіль та перець за смаком та чайну ложку паприки. Тушкуємо трохи маса не стане гістрішою.
Потім додаємо курячі яйця. Готуємо під закритою кришкою протягом 2-3 хвилин. Потрібно слідкувати, щоб жовток залишився рідким.
Страву подаємо з хлібом, а шматочки хліба обмакуємо в жовтках та томатній масі.
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