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Рецепт найпопулярнішої яєчні шакшуки

26 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний сніданок з яєць — відео рецепт
Шакшука в тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Яєчня — універсальна і популярна у всьому світі страва. У різних країнах існують свої рецепти приготування яєчні: з беконом, картоплею, овочами або кашею. Велику популярність здобула ізраїльська шакшука — варіація смаженого яйця з томатами і перцем. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Всесвіт рецептів

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Вам знадобиться: 

  • орегано 1 ч. л;
  • цибуля 1 шт;
  • солодкий перець 1 шт;
  • помідори 3 шт;
  • гострий перець;
  • часник 4 зубчика;
  • паприка 1 ч. л;
  • яйця 4 шт;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку на сковороду з невеликою кількістю олії додаємо чайну ложку орегано та тримаємо на вогні одну хвилину. 

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Пательня з олією та орегано. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо нарізану цибулину. Смажити потрібно до напівпрозорості. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далі нарізаємо один солодкий перець. Додаємо на пательню до цибулі. 

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Нарізаний солодкий перець. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Готуємо 5-6 хвилин, перець повинен стати м'яким. 

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Помідори в окропі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В цей час потрібно взяти два помідори та зняти з нього шкіру. Для цього потрібно зробити кілька надрізів та залити помідори окропом на хвилину, потім шкірка легко знімається. 

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Солодкий перець та цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

За бажанням можна цього не робити, а додати помідори зі шкіркою. Один помідор натираємо на тертці, а інший нарізаємо кубиками. Томати додаємо на пательню до перцю та цибулі. 

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Подрібнений часник. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Смажимо овочі протягом кількох хвилин. Потім додаємо трохи нарізаного гострого перцю та чотири зубчиками часнику. Якщо ви не любите гострі страви, гострий перець можна не додавати. 

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Помідори, солодкий перець та цибуля. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Також додаємо сіль та перець за смаком та чайну ложку паприки. Тушкуємо трохи маса не стане гістрішою. 

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Яйця в томатному соусі. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Потім додаємо курячі яйця. Готуємо під закритою кришкою протягом 2-3 хвилин. Потрібно слідкувати, щоб жовток залишився рідким. 

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Готова шакшука. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Страву подаємо з хлібом, а шматочки хліба обмакуємо в жовтках та томатній масі. 

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