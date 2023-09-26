Вкусный завтрак из яиц — видео рецепт

Рецепт самой популярной яичницы шакшуки
Яичница — универсальное и популярное во всем мире блюдо. В разных странах существуют свои рецепты приготовления яичницы: с беконом, картофелем, овощами или кашей. Большую популярность приобрела израильская шакшука — вариация жареного яйца с томатами и перцем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.
Вам понадобится:
- орегано 1 ч. л;
- лук 1 шт;
- сладкий перец 1 шт;
- помидоры 3 шт;
- острый перец;
- чеснок 4 зубчика;
- паприка 1 ч. л;
- яйца 4 шт;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала на сковороду с небольшим количеством растительного масла добавляем чайную ложку орегано и держим на огне одну минуту.
Затем добавляем нарезанную луковицу. Жарить нужно до полупрозрачности.
Далее нарезаем один сладкий перец. Добавляем на сковороду к луку.
Готовим 5-6 минут, перец должен стать мягким.
В это время нужно взять два помидора и снять с него кожу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком в минуту, затем кожура легко снимается.
По желанию можно этого не делать, а добавить помидоры с кожурой. Один помидор натираем на терке, а другой нарезаем кубиками. Томаты добавляем на сковороду к перцу и луку.
Жарим овощи в течение нескольких минут. Затем добавляем немного нарезанного острого перца и четырьмя зубчиками чеснока. Если вы не любите острые блюда, перец можно не добавлять.
Также добавляем соль и перец по вкусу и чайную ложку паприки. Тушим немного, пока масса не станет более густой.
Затем добавляем куриные яйца. Готовим под закрытой крышкой в течение 2-3 минут. Необходимо следить, чтобы желток остался жидким.
Кушанье подаем с хлебом, а кусочки хлеба обмакиваем в желтках и томатной массе.
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