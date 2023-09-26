Вкусный завтрак из яиц — видео рецепт

Шакшука в тарелке. Фото: Freepik

Яичница — универсальное и популярное во всем мире блюдо. В разных странах существуют свои рецепты приготовления яичницы: с беконом, картофелем, овощами или кашей. Большую популярность приобрела израильская шакшука — вариация жареного яйца с томатами и перцем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.

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Вам понадобится:

орегано 1 ч. л;

лук 1 шт;

сладкий перец 1 шт;

помидоры 3 шт;

острый перец;

чеснок 4 зубчика;

паприка 1 ч. л;

яйца 4 шт;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала на сковороду с небольшим количеством растительного масла добавляем чайную ложку орегано и держим на огне одну минуту.

Сковорода с маслом и орегано. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем нарезанную луковицу. Жарить нужно до полупрозрачности.

Жареный лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нарезаем один сладкий перец. Добавляем на сковороду к луку.

Нарезанный сладкий перец. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Готовим 5-6 минут, перец должен стать мягким.

Помидоры в кипятке. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В это время нужно взять два помидора и снять с него кожу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком в минуту, затем кожура легко снимается.

Сладкий перец и лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

По желанию можно этого не делать, а добавить помидоры с кожурой. Один помидор натираем на терке, а другой нарезаем кубиками. Томаты добавляем на сковороду к перцу и луку.

Измельченный чеснок. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Жарим овощи в течение нескольких минут. Затем добавляем немного нарезанного острого перца и четырьмя зубчиками чеснока. Если вы не любите острые блюда, перец можно не добавлять.

Помидоры, сладкий перец и лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Также добавляем соль и перец по вкусу и чайную ложку паприки. Тушим немного, пока масса не станет более густой.

Яйца в томатном соусе. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем куриные яйца. Готовим под закрытой крышкой в течение 2-3 минут. Необходимо следить, чтобы желток остался жидким.

Готовый шакшук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Кушанье подаем с хлебом, а кусочки хлеба обмакиваем в желтках и томатной массе.

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