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Рецепт самой популярной яичницы шакшуки

26 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный завтрак из яиц — видео рецепт
Шакшука в тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Яичница — универсальное и популярное во всем мире блюдо. В разных странах существуют свои рецепты приготовления яичницы: с беконом, картофелем, овощами или кашей. Большую популярность приобрела израильская шакшука — вариация жареного яйца с томатами и перцем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вселенная рецептов.

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Вам понадобится:

  • орегано 1 ч. л;
  • лук 1 шт;
  • сладкий перец 1 шт;
  • помидоры 3 шт;
  • острый перец;
  • чеснок 4 зубчика;
  • паприка 1 ч. л;
  • яйца 4 шт;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала на сковороду с небольшим количеством растительного масла добавляем чайную ложку орегано и держим на огне одну минуту.

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Сковорода с маслом и орегано. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем нарезанную луковицу. Жарить нужно до полупрозрачности.

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Жареный лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Далее нарезаем один сладкий перец. Добавляем на сковороду к луку.

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Нарезанный сладкий перец. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Готовим 5-6 минут, перец должен стать мягким.

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Помидоры в кипятке. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

В это время нужно взять два помидора и снять с него кожу. Для этого нужно сделать несколько надрезов и залить помидоры кипятком в минуту, затем кожура легко снимается.

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Сладкий перец и лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

По желанию можно этого не делать, а добавить помидоры с кожурой. Один помидор натираем на терке, а другой нарезаем кубиками. Томаты добавляем на сковороду к перцу и луку.

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Измельченный чеснок. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Жарим овощи в течение нескольких минут. Затем добавляем немного нарезанного острого перца и четырьмя зубчиками чеснока. Если вы не любите острые блюда, перец можно не добавлять.

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Помидоры, сладкий перец и лук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Также добавляем соль и перец по вкусу и чайную ложку паприки. Тушим немного, пока масса не станет более густой.

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Яйца в томатном соусе. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Затем добавляем куриные яйца. Готовим под закрытой крышкой в течение 2-3 минут. Необходимо следить, чтобы желток остался жидким.

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Готовый шакшук. Фото: YouTube @user-br7zf3gd9c

Кушанье подаем с хлебом, а кусочки хлеба обмакиваем в желтках и томатной массе.

Раньше мы писали о заливном пироге из капусты по бабушкиному рецепту. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.

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