Як приготувати запіканку без борошна та олії — відео рецепт

Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Неймовірно смачна сирна запіканка з манкою у духовці. Вона виходить ніжна, як хмарка, просто тане у роті. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 600 г;

яйце 4 шт.;

манна крупа 2 ст.л.;

цукор 80-100 г;

ванільний цукор 20 г;

сіль.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, щіпку солі, ванільний цукор, манну крупу та жовтки до сиру. Перетерти блендером у однорідну масу.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити білки до пухкої білої маси.

Яєчні білки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно ввести білки у сирну масу.

Тісто для запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти сирну масу. Випікати 35-45 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до температури 180 °C.

Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При випіканні запіканка дуже підніметься, але потім при охолодженні опуститься, це цілком нормально.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запіканка дуже смачна у теплому вигляді, раджу подавати зі сметаною.

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