Як приготувати запіканку без борошна та олії — відео рецепт

Рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та олії
Неймовірно смачна сирна запіканка з манкою у духовці. Вона виходить ніжна, як хмарка, просто тане у роті. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 600 г;
- яйце 4 шт.;
- манна крупа 2 ст.л.;
- цукор 80-100 г;
- ванільний цукор 20 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Розділити яйця на білки та жовтки.
Додати цукор, щіпку солі, ванільний цукор, манну крупу та жовтки до сиру. Перетерти блендером у однорідну масу.
Збити білки до пухкої білої маси.
Акуратно ввести білки у сирну масу.
Змастити форму вершковим маслом. Викласти сирну масу. Випікати 35-45 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до температури 180 °C.
При випіканні запіканка дуже підніметься, але потім при охолодженні опуститься, це цілком нормально.
Запіканка дуже смачна у теплому вигляді, раджу подавати зі сметаною.
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