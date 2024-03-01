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Рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та олії

1 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати запіканку без борошна та олії — відео рецепт
Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Неймовірно смачна сирна запіканка з манкою у духовці. Вона виходить ніжна, як хмарка, просто тане у роті. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 600 г;
  • яйце 4 шт.;
  • манна крупа 2 ст.л.;
  • цукор 80-100 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • сіль.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, щіпку солі, ванільний цукор, манну крупу та жовтки до сиру. Перетерти блендером у однорідну масу.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити білки до пухкої білої маси.

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Яєчні білки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно ввести білки у сирну масу.

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Тісто для запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти сирну масу. Випікати 35-45 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до температури 180 °C.

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Готова запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При випіканні запіканка дуже підніметься, але потім при охолодженні опуститься, це цілком нормально.

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запіканка дуже смачна у теплому вигляді, раджу подавати зі сметаною.

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кисломолочний сир
запіканки

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