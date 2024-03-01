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Рецепт самой нежной творожной запеканки без муки и масла

1 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить запеканку без муки и масла — видео рецепт
Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Невероятно вкусная творожная запеканка с манкой в духовке. Она получается нежная, как облачко, просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 600 г;
  • яйцо 4 шт.;
  • манная крупа 2 ст.л.;
  • сахар 80-100 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • соль. 

Способ приготовления 

Разделить яйца на белки и желтки.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, щепотку соли, ванильный сахар, манную крупу и желтки к творогу. Перетереть блендером в однородную массу.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки до пышной белой массы.

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Яичные белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно ввести белки в творожную массу.

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Тесто для запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить творожную массу. Выпекать 35-45 минут в духовке, заранее прогретой до температуры 180 °C. 

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При выпекании запеканка очень поднимется, но потом при остывании опустится, это вполне нормально. 

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Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запеканка очень вкусная в теплом виде, советую подавать со сметаной. 

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