Как приготовить запеканку без муки и масла — видео рецепт

Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Невероятно вкусная творожная запеканка с манкой в духовке. Она получается нежная, как облачко, просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 600 г;

яйцо 4 шт.;

манная крупа 2 ст.л.;

сахар 80-100 г;

ванильный сахар 20 г;

соль.

Способ приготовления

Разделить яйца на белки и желтки.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, щепотку соли, ванильный сахар, манную крупу и желтки к творогу. Перетереть блендером в однородную массу.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки до пышной белой массы.

Яичные белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно ввести белки в творожную массу.

Тесто для запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить творожную массу. Выпекать 35-45 минут в духовке, заранее прогретой до температуры 180 °C.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При выпекании запеканка очень поднимется, но потом при остывании опустится, это вполне нормально.

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запеканка очень вкусная в теплом виде, советую подавать со сметаной.

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