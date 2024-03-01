Как приготовить запеканку без муки и масла — видео рецепт

Рецепт самой нежной творожной запеканки без муки и масла
Невероятно вкусная творожная запеканка с манкой в духовке. Она получается нежная, как облачко, просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 600 г;
- яйцо 4 шт.;
- манная крупа 2 ст.л.;
- сахар 80-100 г;
- ванильный сахар 20 г;
- соль.
Способ приготовления
Разделить яйца на белки и желтки.
Добавить сахар, щепотку соли, ванильный сахар, манную крупу и желтки к творогу. Перетереть блендером в однородную массу.
Взбить белки до пышной белой массы.
Аккуратно ввести белки в творожную массу.
Смазать форму сливочным маслом. Выложить творожную массу. Выпекать 35-45 минут в духовке, заранее прогретой до температуры 180 °C.
При выпекании запеканка очень поднимется, но потом при остывании опустится, это вполне нормально.
Запеканка очень вкусная в теплом виде, советую подавать со сметаной.
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