Улюблений рецепт печінки з яблуками — відео рецепт

Рецепт найніжнішої карамелізованої печінки з яблуками
Така страва з курячої печінки виходить бюджетною, але при цьому дуже корисною та смачною. Печінка є джерелом незамінних амінокислот, тому її варто включити у свій раціон.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.
Вам знадобиться:
- 1 кг печінки;
- 5 яблук;
- 60 гр. масла;
- 3-4 ст.ложки цукру;
- 2-3 цибулі;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно печінку гарно промити та висушити за допомогою паперового рушника.
До речі для цього рецепту можна використовувати не тільки курячу печінку.
Потім кожен шматочок потрібно посолити і поперчити з двох сторін. Печінку необхідно трохи відбити та залишити для маринування на 10-15 хвилин.
На розігріту сковорідку додаємо рослинну олію, кожний шматочок печінки обмакуємо в борошно та викладаємо на сковорідку.
Смаживо з двох сторін, для того, щоб печінка була ніжною її не потрібно довго смажити, достатньо буде 2-3 хвилин з кожної сторони.
Поки смажимо печінку підготуємо яблука, видаляємо серединку. Нарізаємо на скибочки середньої товщини. Яблука краще вибрати кислі за смаком.
Цибулю потрібно порізати на півкільця.
У сковороду в якій смажилася печінка додаємо вершкове масло, цибулю, яблука та трохи цукру.
Готувати потрібно протягом 10 хвилин.
До яблук з цибулею додаємо смажену печінку та готуємо разом протягом 3-5 хвилин.
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