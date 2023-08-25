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Рецепт найніжнішої карамелізованої печінки з яблуками

25 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Улюблений рецепт печінки з яблуками — відео рецепт
Печінка з яблуками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва з курячої печінки виходить бюджетною, але при цьому дуже корисною та смачною. Печінка є джерелом незамінних амінокислот, тому її варто включити у свій раціон. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг печінки;
  • 5 яблук;
  • 60 гр. масла;
  • 3-4 ст.ложки цукру;
  • 2-3 цибулі;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно печінку гарно промити та висушити за допомогою паперового рушника.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

До речі для цього рецепту можна використовувати не тільки курячу печінку. 

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Куряча печінка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім кожен шматочок потрібно посолити і поперчити з двох сторін. Печінку необхідно трохи відбити та залишити для маринування на 10-15 хвилин. 

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Куряча печінка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На розігріту сковорідку додаємо рослинну олію, кожний шматочок печінки обмакуємо в борошно та викладаємо на сковорідку.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Смаживо з двох сторін, для того, щоб печінка була ніжною її не потрібно довго смажити, достатньо буде 2-3 хвилин з кожної сторони. 

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Шматочки яблука. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Поки смажимо печінку підготуємо яблука, видаляємо серединку. Нарізаємо на скибочки середньої товщини. Яблука краще вибрати кислі за смаком. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Цибулю потрібно порізати на півкільця.

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Цибуля та яблука. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

У сковороду в якій смажилася печінка додаємо вершкове масло, цибулю, яблука та трохи цукру.

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Смажена печінка з яблуками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Готувати потрібно протягом 10 хвилин. 

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Смажена печінка з яблуками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

До яблук з цибулею додаємо смажену печінку та готуємо разом протягом 3-5 хвилин. 

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