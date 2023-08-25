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Рецепт нежнейшей карамелизированной печени с яблоками

25 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Любимый рецепт печени с яблоками — відео рецепт
Печень с яблоками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо из куриной печени получается бюджетным, но при этом очень полезным и вкусным. Печень является источником незаменимых аминокислот, поэтому ее следует включать в рацион.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится:

  • 1 кг печени;
  • 5 яблок;
  • 60 гр. масло;
  • 3-4 ст.ложки сахара;
  • 2-3 лука;
  • соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно печень хорошо промыть и высушить с помощью бумажного полотенца.

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Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кстати, для этого рецепта можно использовать не только куриную печень.

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Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем каждый кусочек нужно посолить и поперчить с двух сторон. Печень нужно немного отбить и оставить для маринования на 10-15 минут.

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Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На разогретую сковороду добавляем растительное масло, каждый кусочек печени обмакиваем в муку и выкладываем на сковородку.

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Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Жарим с двух сторон, для того чтобы печень была нежной ее не нужно долго жарить, достаточно будет 2-3 минут с каждой стороны.

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Кусочки яблока. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Пока жарим печень, подготовим яблоки, удаляем серединку. Нарезаем на ломтики средней толщины. Яблоки лучше выбрать кислые по вкусу.

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Репчатый лук. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Лук нужно порезать на полкольца.

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Лук и яблоки. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

В сковороду в которой жарилась печень, добавляем сливочное масло, лук, яблоки и немного сахара.

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Жареная печень с яблоками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Готовить нужно в течение 10 минут.

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Жареная печень с яблоками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

К яблокам с луком добавляем жареную печень и готовим вместе в течение 3-5 минут.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет. Чтобы приготовить сочные котлеты нужно знать всего три секрета: выбрать качественный фарш, добавить в него сало и лук и не пережарить их.

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