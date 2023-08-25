Любимый рецепт печени с яблоками — відео рецепт

Рецепт нежнейшей карамелизированной печени с яблоками
Такое блюдо из куриной печени получается бюджетным, но при этом очень полезным и вкусным. Печень является источником незаменимых аминокислот, поэтому ее следует включать в рацион.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.
Вам понадобится:
- 1 кг печени;
- 5 яблок;
- 60 гр. масло;
- 3-4 ст.ложки сахара;
- 2-3 лука;
- соль, перец.
Способ приготовления
Сначала нужно печень хорошо промыть и высушить с помощью бумажного полотенца.
Кстати, для этого рецепта можно использовать не только куриную печень.
Затем каждый кусочек нужно посолить и поперчить с двух сторон. Печень нужно немного отбить и оставить для маринования на 10-15 минут.
На разогретую сковороду добавляем растительное масло, каждый кусочек печени обмакиваем в муку и выкладываем на сковородку.
Жарим с двух сторон, для того чтобы печень была нежной ее не нужно долго жарить, достаточно будет 2-3 минут с каждой стороны.
Пока жарим печень, подготовим яблоки, удаляем серединку. Нарезаем на ломтики средней толщины. Яблоки лучше выбрать кислые по вкусу.
Лук нужно порезать на полкольца.
В сковороду в которой жарилась печень, добавляем сливочное масло, лук, яблоки и немного сахара.
Готовить нужно в течение 10 минут.
К яблокам с луком добавляем жареную печень и готовим вместе в течение 3-5 минут.
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