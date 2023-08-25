Любимый рецепт печени с яблоками — відео рецепт

Печень с яблоками. Фото: Freepik

Такое блюдо из куриной печени получается бюджетным, но при этом очень полезным и вкусным. Печень является источником незаменимых аминокислот, поэтому ее следует включать в рацион.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится:

1 кг печени;

5 яблок;

60 гр. масло;

3-4 ст.ложки сахара;

2-3 лука;

соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно печень хорошо промыть и высушить с помощью бумажного полотенца.

Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Кстати, для этого рецепта можно использовать не только куриную печень.

Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем каждый кусочек нужно посолить и поперчить с двух сторон. Печень нужно немного отбить и оставить для маринования на 10-15 минут.

Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На разогретую сковороду добавляем растительное масло, каждый кусочек печени обмакиваем в муку и выкладываем на сковородку.

Куриная печень. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Жарим с двух сторон, для того чтобы печень была нежной ее не нужно долго жарить, достаточно будет 2-3 минут с каждой стороны.

Кусочки яблока. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Пока жарим печень, подготовим яблоки, удаляем серединку. Нарезаем на ломтики средней толщины. Яблоки лучше выбрать кислые по вкусу.

Репчатый лук. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Лук нужно порезать на полкольца.

Лук и яблоки. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

В сковороду в которой жарилась печень, добавляем сливочное масло, лук, яблоки и немного сахара.

Жареная печень с яблоками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Готовить нужно в течение 10 минут.

Жареная печень с яблоками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

К яблокам с луком добавляем жареную печень и готовим вместе в течение 3-5 минут.

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