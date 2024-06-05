Млинці з м'ясною та грибною начинкою до сніданку — простий рецепт

Млинці з м'ясом та грибами. Фото: YouTube @evadaren

Пропонуємо вам рецепт дуже смачних млинців з м'ясом та грибами. Автор рецепту Єва Дарен запевняє, що в цю страву не закохатися неможливо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 160 г;

вода (тепла) 125мл;

молоко (тепле) 250мл;

цукор 1 ст.

дріжджі 1 ч. л;

сода 1/2 ч. л;

сіль.

Для начинки:

куряче філе або індички 350 г;

печериці 300 г;

сир 100 г;

цибуля 1 шт;

мелений чорний перець та сіль за смаком;

мелений коріандр та зіра 1/2ст.л.

Спосіб приготування

У миску вливаємо воду і розчиняємо в ній цукор та дріжджі. Поступово всипаємо борошно і вливаємо тепле молоко. Потім додаємо соду із сіллю і дати настоятися 10-15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо на розігрітій сковороді без масла, на середньому вогні млинці діаметром близько 15 см. Як тільки схопиться верх, прибираємо зі сковороди. Одне на одного їх не складаємо, щоб не злиплися.

Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для начинки обсмажуємо, приправивши, дрібно подрібнені цибулю, філе та гриби.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Кладемо в центр кожного млинця столову ложку начинки, зверху натертий на дрібній тертці сир і защипуємо краї, формуючи трикутник.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Відправляємо у розігріту до 180 ºС духовку на 15 хвилин.

Готові млинці. Фото: YouTube @evadaren

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