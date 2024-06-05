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Рецепт блинов с мясом и грибами для завтрака

5 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Блины с мясной и грибной начинкой к завтраку — простой рецепт
Блины с мясом и грибами. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам рецепт очень вкусных блинов с мясом и грибами. Автор рецепта Ева Дарен уверяет, что в это блюдо не влюбиться невозможно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • мука 160 г;
  • вода (теплая) 125 мл;
  • молоко (теплое) 250 мл;
  • сахар 1 ст.л;
  • дрожжи 1 ч.л;
  • сода 1/2 ч.л;
  • соль. 

Для начинки: 

  • куриное филе или индейки 350 г;
  • шампиньоны 300 г;
  • сыр 100 г;
  • лук 1 шт;
  • молотый черный перец и соль по вкусу;
  • молотый кориандр и зира 1/2ст.л.

Способ приготовления 

В миску вливаем воду и растворяем в ней сахар и дрожжи. Постепенно всыпаем муку и вливаем тёплое молоко. Затем добавляем соду с солью и дать настояться 10-15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем на разогретой сковороде без масла, на среднем огне блинчики диаметром около 15 см. Как только верх схватится, убираем со сковороды. Друг на друга их не складываем, чтобы не слиплись.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для начинки обжариваем, приправив, мелко измельченные лук, филе и грибы. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Кладём в центр каждого блинчика столовую ложку начинки, сверху натертый на мелкой тёрке сыр и защипываем края, формируя треугольник.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Отправляем в разогретую до 180 ºС духовку на 15 минут.

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Готовые блины. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

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