Смачна та бюджетна маринована капуста — відео рецепт

Маринована капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Повірте, ця маринована капуста пелюстками складе гідну конкуренцію квашеній капусті, яку люблять майже всі українці. Мало того, що вона неймовірно смачна і просто готується, капуста з буряком стане прикрасою будь-якого столу завдяки яскравому кольору.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 капустина (1,2-1,5 кг);

1 великий буряк (250-300 г);

5 зубчиків часнику;

3 ст. л. соняшникової олії.

Для маринаду:

1,5 л води;

6 ст. л. цукру;

150 мл оцту 9 %;

6 горошин чорного перцю;

4 лаврових листи;

3 ст. л. солі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно запекти буряк, попередньо обгорнувши його в фольгу.

Буряк у фользі. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер приготуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець.

Приготування маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Довести до кипіння, зняти каструлю з води та додати оцет.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Нарізаємо капусту на квадратики.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер потрібно нарізати буряк на соломку.

Нарізаний буряк. Фото: YouTube @klopotenko

В банку вкладаємо капусту, шматочки буряку та часника.

Капуста в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Заливаємо все маринадом, зверху додаємо три столові ложки рослинної олії та закриваємо кришкою.

Капуста в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Залишаємо банку в темному місці за кімнатної температури протягом 3-5 днів.

Маринована капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Потім капусту перекладаємо в холодильник для зберігання.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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