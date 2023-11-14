Смачна та бюджетна маринована капуста — відео рецепт

Рецепт маринованої капусти пелюстки від Клопотенка
Повірте, ця маринована капуста пелюстками складе гідну конкуренцію квашеній капусті, яку люблять майже всі українці. Мало того, що вона неймовірно смачна і просто готується, капуста з буряком стане прикрасою будь-якого столу завдяки яскравому кольору.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 капустина (1,2-1,5 кг);
- 1 великий буряк (250-300 г);
- 5 зубчиків часнику;
- 3 ст. л. соняшникової олії.
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 6 ст. л. цукру;
- 150 мл оцту 9 %;
- 6 горошин чорного перцю;
- 4 лаврових листи;
- 3 ст. л. солі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно запекти буряк, попередньо обгорнувши його в фольгу.
Тепер приготуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець.
Довести до кипіння, зняти каструлю з води та додати оцет.
Нарізаємо капусту на квадратики.
Тепер потрібно нарізати буряк на соломку.
В банку вкладаємо капусту, шматочки буряку та часника.
Заливаємо все маринадом, зверху додаємо три столові ложки рослинної олії та закриваємо кришкою.
Залишаємо банку в темному місці за кімнатної температури протягом 3-5 днів.
Потім капусту перекладаємо в холодильник для зберігання.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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