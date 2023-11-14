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Рецепт маринованої капусти пелюстки від Клопотенка

14 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна та бюджетна маринована капуста — відео рецепт
Маринована капуста. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Повірте, ця маринована капуста пелюстками складе гідну конкуренцію квашеній капусті, яку люблять майже всі українці. Мало того, що вона неймовірно смачна і просто готується, капуста з буряком стане прикрасою будь-якого столу завдяки яскравому кольору. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 1 капустина (1,2-1,5 кг);
  • 1 великий буряк (250-300 г);
  • 5 зубчиків часнику;
  • 3 ст. л. соняшникової олії.

Для маринаду:

  • 1,5 л води;
  • 6 ст. л. цукру;
  • 150 мл оцту 9 %;
  • 6 горошин чорного перцю;
  • 4 лаврових листи;
  • 3 ст. л. солі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно запекти буряк, попередньо обгорнувши його в фольгу. 

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Буряк у фользі. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер приготуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець.

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Приготування маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Довести до кипіння, зняти каструлю з води та додати оцет. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Нарізаємо капусту на квадратики. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер потрібно нарізати буряк на соломку. 

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Нарізаний буряк. Фото: YouTube @klopotenko

В банку вкладаємо капусту, шматочки буряку та часника. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Заливаємо все маринадом, зверху додаємо три столові ложки рослинної олії та закриваємо кришкою. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Залишаємо банку в темному місці за кімнатної температури протягом 3-5 днів. 

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Маринована капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Потім капусту перекладаємо в холодильник для зберігання. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

Також ми писали про рецепт маринованої капусти, від якої за вуха не відтягнеш. 

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