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Рецепт маринованной капусты "пелюстка" от Клопотенко

14 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная и бюджетная маринованная капуста — видео рецепт
Маринованная капуста. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Поверьте, эта маринованная капуста лепестками составит достойную конкуренцию квашеной капусте, которую любят почти все украинцы. Мало того, что она невероятно вкусная и просто готовится, капуста со свеклой станет украшением любого стола благодаря яркому цвету.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 1 капуста (1,2-1,5 кг);
  • 1 большая свекла (250-300 г);
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла.

Для маринада:

  • 1,5 л воды;
  • 6 ст. л. сахара;
  • 150 мл уксуса 9%;
  • 6 горошин черного перца;
  • 4 лавровых листа;
  • 3 ст. л. соли.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу, предварительно укутав ее в фольгу.

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Свекла в фольге. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь приготовим маринад. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и черный перец.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Довести до кипения, снять кастрюлю с воды и добавить уксус.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Нарезаем капусту на квадратики.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь нужно нарезать свеклу на соломку.

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Нарезанная свекла. Фото: YouTube @klopotenko

В банку укладываем капусту, кусочки свеклы и чеснока.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Заливаем все маринадом, сверху добавляем три столовых ложки растительного масла и закрываем крышкой.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Оставляем банку в темном месте при комнатной температуре в течение 3-5 дней.

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Маринованная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Затем капусту перекладываем в холодильник для хранения.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Также мы писали о рецепте маринованной капусты, от которой за уши не оттащишь.

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