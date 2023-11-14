Вкусная и бюджетная маринованная капуста — видео рецепт

Маринованная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Поверьте, эта маринованная капуста лепестками составит достойную конкуренцию квашеной капусте, которую любят почти все украинцы. Мало того, что она невероятно вкусная и просто готовится, капуста со свеклой станет украшением любого стола благодаря яркому цвету.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 капуста (1,2-1,5 кг);

1 большая свекла (250-300 г);

5 зубчиков чеснока;

3 ст. л. подсолнечного масла.

Для маринада:

1,5 л воды;

6 ст. л. сахара;

150 мл уксуса 9%;

6 горошин черного перца;

4 лавровых листа;

3 ст. л. соли.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу, предварительно укутав ее в фольгу.

Свекла в фольге. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь приготовим маринад. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и черный перец.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Довести до кипения, снять кастрюлю с воды и добавить уксус.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Нарезаем капусту на квадратики.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь нужно нарезать свеклу на соломку.

Нарезанная свекла. Фото: YouTube @klopotenko

В банку укладываем капусту, кусочки свеклы и чеснока.

Капуста в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Заливаем все маринадом, сверху добавляем три столовых ложки растительного масла и закрываем крышкой.

Капуста в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Оставляем банку в темном месте при комнатной температуре в течение 3-5 дней.

Маринованная капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Затем капусту перекладываем в холодильник для хранения.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Также мы писали о рецепте маринованной капусты, от которой за уши не оттащишь.