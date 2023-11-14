Вкусная и бюджетная маринованная капуста — видео рецепт

Рецепт маринованной капусты "пелюстка" от Клопотенко
Поверьте, эта маринованная капуста лепестками составит достойную конкуренцию квашеной капусте, которую любят почти все украинцы. Мало того, что она невероятно вкусная и просто готовится, капуста со свеклой станет украшением любого стола благодаря яркому цвету.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 капуста (1,2-1,5 кг);
- 1 большая свекла (250-300 г);
- 5 зубчиков чеснока;
- 3 ст. л. подсолнечного масла.
Для маринада:
- 1,5 л воды;
- 6 ст. л. сахара;
- 150 мл уксуса 9%;
- 6 горошин черного перца;
- 4 лавровых листа;
- 3 ст. л. соли.
Способ приготовления
Сначала нужно запечь свеклу, предварительно укутав ее в фольгу.
Теперь приготовим маринад. В воду добавляем соль, сахар, лавровый лист и черный перец.
Довести до кипения, снять кастрюлю с воды и добавить уксус.
Нарезаем капусту на квадратики.
Теперь нужно нарезать свеклу на соломку.
В банку укладываем капусту, кусочки свеклы и чеснока.
Заливаем все маринадом, сверху добавляем три столовых ложки растительного масла и закрываем крышкой.
Оставляем банку в темном месте при комнатной температуре в течение 3-5 дней.
Затем капусту перекладываем в холодильник для хранения.
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