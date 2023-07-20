Хрумкі малосольні огірки за 3 години — швидкий рецепт

Малосольні огірки. Фото: Freepik

Цей рецепт малосольних огірків від українського шеф-кухаря унікальний, тому що смачна закуска готується всього за три години. Спробуйте приготувати, і будете повторювати цей рецепт все літо.

Про цей рецепт повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Вам знадобиться:

1-1,5 кг огірків;

2 ст. л. солі;

1 пучок кропу;

30 г кореню хрону;

10 г перець чилі;

1 голівка часник;

500-800 мл газованої води.

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно помити. Потім на дно чистої банки викладіть гілки кропу, потім перекласти огірки до банки.

Огірки в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Потім візьміть на наріжте хрін, його також можна натерти на тертці, але шеф кухар Євген Клопотенко зауважує, що простіше просто порізати ножем.

Огірки в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно подрібнити часник. Його можна почистити, або просто розрізати поперек і так покласти до банки.

Перець чилі та часник. Фото: YouTube @klopotenko

Додайте всі порізані інгредієнти до банки з огірками, а зверху покладіть ще кропу та додайте сіль.

Малосольні огірки, Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно залити банку газованою водою. Дати настоятися огіркам 3 години при кімнатній температурі, і огірки будуть готові.

Газована вода для малосольних огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Коли огірки настоялися можна поставити їх до холодильника, щоб вони охолодилися і смакували ще краще.

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