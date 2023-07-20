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Рецепт малосольних огірків на мінеральці за три години

20 липня 2023 12:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Хрумкі малосольні огірки за 3 години — швидкий рецепт
Малосольні огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт малосольних огірків від українського шеф-кухаря унікальний, тому що смачна закуска готується всього за три години. Спробуйте приготувати, і будете повторювати цей рецепт все літо. 

Про цей рецепт повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко

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Вам знадобиться: 

  • 1-1,5 кг огірків;
  • 2 ст. л. солі; 
  • 1 пучок кропу; 
  • 30 г кореню хрону; 
  • 10 г перець чилі; 
  • 1 голівка часник; 
  • 500-800 мл газованої води. 

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно помити. Потім на дно чистої банки викладіть гілки кропу, потім перекласти огірки до банки. 

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Огірки в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Потім візьміть на наріжте хрін, його також можна натерти на тертці, але шеф кухар Євген Клопотенко зауважує, що простіше просто порізати ножем. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно подрібнити часник. Його можна почистити, або просто розрізати поперек і так покласти до банки. 

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Перець чилі та часник. Фото: YouTube @klopotenko

Додайте всі порізані інгредієнти до банки з огірками, а зверху покладіть ще кропу та додайте сіль.

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Малосольні огірки, Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно залити банку газованою водою. Дати настоятися огіркам 3 години при кімнатній температурі, і огірки будуть готові. 

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Газована вода для малосольних огірків. Фото: YouTube @klopotenko

Коли огірки настоялися можна поставити їх до холодильника, щоб вони охолодилися і смакували ще краще. 

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