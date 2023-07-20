Хрумкі малосольні огірки за 3 години — швидкий рецепт

Рецепт малосольних огірків на мінеральці за три години
Цей рецепт малосольних огірків від українського шеф-кухаря унікальний, тому що смачна закуска готується всього за три години. Спробуйте приготувати, і будете повторювати цей рецепт все літо.
Про цей рецепт повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко.
Вам знадобиться:
- 1-1,5 кг огірків;
- 2 ст. л. солі;
- 1 пучок кропу;
- 30 г кореню хрону;
- 10 г перець чилі;
- 1 голівка часник;
- 500-800 мл газованої води.
Спосіб приготування
Спочатку огірки потрібно помити. Потім на дно чистої банки викладіть гілки кропу, потім перекласти огірки до банки.
Потім візьміть на наріжте хрін, його також можна натерти на тертці, але шеф кухар Євген Клопотенко зауважує, що простіше просто порізати ножем.
Далі необхідно подрібнити часник. Його можна почистити, або просто розрізати поперек і так покласти до банки.
Додайте всі порізані інгредієнти до банки з огірками, а зверху покладіть ще кропу та додайте сіль.
Далі необхідно залити банку газованою водою. Дати настоятися огіркам 3 години при кімнатній температурі, і огірки будуть готові.
Коли огірки настоялися можна поставити їх до холодильника, щоб вони охолодилися і смакували ще краще.
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