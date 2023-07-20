Хрустящие малосольные огурцы за 3 часа — быстрый рецепт

Малосольные огурцы. Фото: Freepik

Этот рецепт малосольных огурцов от украинского шеф-повара уникален, потому что вкусная закуска готовится всего за три часа. Попытайтесь приготовить, и будете повторять этот рецепт все лето.

Об этом рецепте сообщил шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Вам понадобится:

1-1,5 кг огурцов;

2 ст. л. соли;

1 пучок укропа;

30 г корня хрена;

10 г перец чили;

1 головка чеснок;

500-800 мл газировки.

Способ приготовления

Сначала огурцы нужно помыть. Затем на дно чистой банки выложите ветки укропа, затем переложите огурцы в банку.

Огурцы в тарелку. Фото: YouTube @klopotenko

Затем возьмите на нарежьте хрен, его можно натереть на терке, но шеф повар Евгений Клопотенко замечает, что проще просто порезать ножом.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нужно измельчить чеснок. Его можно почистить или просто разрезать поперек и так положить в банки.

Чили и чеснок. Фото: YouTube @klopotenko

Добавьте все нарезанные ингредиенты в банки с огурцами, а сверху положите еще укроп и добавьте соль.

Малосольные огурцы, Фото: YouTube @klopotenko

Далее необходимо залить банку газировкой. Дать огурцам настояться 3 часа при комнатной температуре, и огурцы будут готовы.

Газировка для малосольных огурцов. Фото: YouTube @klopotenko

Когда огурцы настоялись, можно поставить их в холодильник, чтобы они охладились и были еще вкуснее.

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