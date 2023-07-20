Хрустящие малосольные огурцы за 3 часа — быстрый рецепт

Рецепт малосольных огурцов на минералке за три часа
Этот рецепт малосольных огурцов от украинского шеф-повара уникален, потому что вкусная закуска готовится всего за три часа. Попытайтесь приготовить, и будете повторять этот рецепт все лето.
Об этом рецепте сообщил шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вам понадобится:
- 1-1,5 кг огурцов;
- 2 ст. л. соли;
- 1 пучок укропа;
- 30 г корня хрена;
- 10 г перец чили;
- 1 головка чеснок;
- 500-800 мл газировки.
Способ приготовления
Сначала огурцы нужно помыть. Затем на дно чистой банки выложите ветки укропа, затем переложите огурцы в банку.
Затем возьмите на нарежьте хрен, его можно натереть на терке, но шеф повар Евгений Клопотенко замечает, что проще просто порезать ножом.
Далее нужно измельчить чеснок. Его можно почистить или просто разрезать поперек и так положить в банки.
Добавьте все нарезанные ингредиенты в банки с огурцами, а сверху положите еще укроп и добавьте соль.
Далее необходимо залить банку газировкой. Дать огурцам настояться 3 часа при комнатной температуре, и огурцы будут готовы.
Когда огурцы настоялись, можно поставить их в холодильник, чтобы они охладились и были еще вкуснее.
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