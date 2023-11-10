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Рецепт львівського торта із заварним кремом

10 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та простий торт — відео рецепт
Львівський торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Торт "Львів" — це ніжні коржі, багато арахісу та повітряний білковий крем. Готується без клопоту і швидко, а виходить дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • жовтки — 7 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • масло — 180 г;
  • сметана — 250 г;
  • крохмаль — 40 г;
  • розпушувач — 18 г;
  • борошно — 300 г;
  • арахіс — 300 г.

Для крема:

  • білки — 230 г (7 шт.);
  • цукор — 400 г;
  • вода — 120 г;
  • лимонний сік — 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти тільки жовтки та додати цукор. Все потрібно збити міксером. 

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Білки та жовтки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати. 

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Жовтки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо кукурудзяний крохмаль, розпушувач та борошно. Все ретельно перемішати. 

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Додавання арахіса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо обсмажений подрібнений арахіс, все перемішуємо. 

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Тісто для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто викладаємо в форму для запікання. Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин. 

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Корж для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий корж потрібно розрізати на менші коржі. 

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Коржі для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер готуємо крем. В кастрюлю висипаємо цукор, додаємо воду та ставимо на вогонь. Варити потрібно на маленькому вогні 5-7 хвилин. 

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Приготування крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Виймаємо білки з холодильника, додаємо сіль та збиваємо білки. 

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Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До білків додаємо сироп, все ретельно перемішуємо. На корж викладаємо крем, накриваємо іншим коржем та робимо так, поки не закінчаться крем та коржі. 

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Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Верх та бортики також потрібно змастити кремом. Зверху посипаємо подрібнений арахісом. 

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Шматок торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Відправляємо торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився. 

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