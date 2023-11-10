Дуже смачний та простий торт — відео рецепт

Львівський торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Торт "Львів" — це ніжні коржі, багато арахісу та повітряний білковий крем. Готується без клопоту і швидко, а виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Читайте також:

Вам знадобиться:

жовтки — 7 шт.;

цукор — 200 г;

масло — 180 г;

сметана — 250 г;

крохмаль — 40 г;

розпушувач — 18 г;

борошно — 300 г;

арахіс — 300 г.

Для крема:

білки — 230 г (7 шт.);

цукор — 400 г;

вода — 120 г;

лимонний сік — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти тільки жовтки та додати цукор. Все потрібно збити міксером.

Білки та жовтки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати.

Жовтки та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо кукурудзяний крохмаль, розпушувач та борошно. Все ретельно перемішати.

Додавання арахіса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо обсмажений подрібнений арахіс, все перемішуємо.

Тісто для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто викладаємо в форму для запікання. Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин.

Корж для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий корж потрібно розрізати на менші коржі.

Коржі для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер готуємо крем. В кастрюлю висипаємо цукор, додаємо воду та ставимо на вогонь. Варити потрібно на маленькому вогні 5-7 хвилин.

Приготування крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Виймаємо білки з холодильника, додаємо сіль та збиваємо білки.

Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До білків додаємо сироп, все ретельно перемішуємо. На корж викладаємо крем, накриваємо іншим коржем та робимо так, поки не закінчаться крем та коржі.

Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Верх та бортики також потрібно змастити кремом. Зверху посипаємо подрібнений арахісом.

Шматок торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Відправляємо торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торта "Наполеон" без випікання за 20 хвилин.