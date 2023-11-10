Дуже смачний та простий торт — відео рецепт

Рецепт львівського торта із заварним кремом
Торт "Львів" — це ніжні коржі, багато арахісу та повітряний білковий крем. Готується без клопоту і швидко, а виходить дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- жовтки — 7 шт.;
- цукор — 200 г;
- масло — 180 г;
- сметана — 250 г;
- крохмаль — 40 г;
- розпушувач — 18 г;
- борошно — 300 г;
- арахіс — 300 г.
Для крема:
- білки — 230 г (7 шт.);
- цукор — 400 г;
- вода — 120 г;
- лимонний сік — 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти тільки жовтки та додати цукор. Все потрібно збити міксером.
Потім додаємо вершкове масло та сметану, все ретельно перемішати.
Додаємо кукурудзяний крохмаль, розпушувач та борошно. Все ретельно перемішати.
Додаємо обсмажений подрібнений арахіс, все перемішуємо.
Тісто викладаємо в форму для запікання. Випікати потрібно при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин.
Готовий корж потрібно розрізати на менші коржі.
Тепер готуємо крем. В кастрюлю висипаємо цукор, додаємо воду та ставимо на вогонь. Варити потрібно на маленькому вогні 5-7 хвилин.
Виймаємо білки з холодильника, додаємо сіль та збиваємо білки.
До білків додаємо сироп, все ретельно перемішуємо. На корж викладаємо крем, накриваємо іншим коржем та робимо так, поки не закінчаться крем та коржі.
Верх та бортики також потрібно змастити кремом. Зверху посипаємо подрібнений арахісом.
Відправляємо торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.
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