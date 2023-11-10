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Рецепт львовского торта с заварным кремом

10 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой торт — видео рецепт
Львовский торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Торт "Львов" — это нежные коржи, много арахиса и воздушный белковый крем. Готовится без хлопот и быстро, а получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • желтки — 7 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • масло — 180 г;
  • сметана — 250 г;
  • крахмал — 40 г;
  • разрыхлитель — 18 г;
  • мука — 300 г;
  • арахис — 300 г.

Для крема:

  • белки — 230 г (7 шт.);
  • сахар — 400 г;
  • вода — 120 г;
  • лимонный сок — 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взять только желтки и добавить сахар. Все нужно взбить миксером.

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Белки и желтки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем сливочное масло и сметану, все тщательно перемешаем.

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Желтки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем кукурузный крахмал, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешать.

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Добавление арахиса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем обжаренный размельченный арахис, все перемешиваем.

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Тесто для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тесто выкладываем в форму для запекания. Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 60 минут.

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Корж для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый корж нужно разрезать на меньшие коржи.

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Коржи для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь готовим крем. В кастрюлю высыпаем сахар, добавляем воду и ставим на огонь. Варить нужно на небольшом огне 5-7 минут.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вынимаем белки из холодильника, добавляем соль и взбиваем белки.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К белкам добавляем сироп, тщательно перемешиваем. На корж выкладываем крем, накрываем другим коржом и делаем так, пока не закончатся крем и коржи.

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Готовый торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Верх и бортики также нужно смазать кремом. Сверху посыпаем измельченным арахисом.

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Кусок торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Отправляем торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

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