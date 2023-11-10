Очень вкусный и простой торт — видео рецепт

Рецепт львовского торта с заварным кремом
Торт "Львов" — это нежные коржи, много арахиса и воздушный белковый крем. Готовится без хлопот и быстро, а получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- желтки — 7 шт.;
- сахар — 200 г;
- масло — 180 г;
- сметана — 250 г;
- крахмал — 40 г;
- разрыхлитель — 18 г;
- мука — 300 г;
- арахис — 300 г.
Для крема:
- белки — 230 г (7 шт.);
- сахар — 400 г;
- вода — 120 г;
- лимонный сок — 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно взять только желтки и добавить сахар. Все нужно взбить миксером.
Затем добавляем сливочное масло и сметану, все тщательно перемешаем.
Добавляем кукурузный крахмал, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешать.
Добавляем обжаренный размельченный арахис, все перемешиваем.
Тесто выкладываем в форму для запекания. Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 60 минут.
Готовый корж нужно разрезать на меньшие коржи.
Теперь готовим крем. В кастрюлю высыпаем сахар, добавляем воду и ставим на огонь. Варить нужно на небольшом огне 5-7 минут.
Вынимаем белки из холодильника, добавляем соль и взбиваем белки.
К белкам добавляем сироп, тщательно перемешиваем. На корж выкладываем крем, накрываем другим коржом и делаем так, пока не закончатся крем и коржи.
Верх и бортики также нужно смазать кремом. Сверху посыпаем измельченным арахисом.
Отправляем торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
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