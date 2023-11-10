Очень вкусный и простой торт — видео рецепт

Львовский торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Торт "Львов" — это нежные коржи, много арахиса и воздушный белковый крем. Готовится без хлопот и быстро, а получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

желтки — 7 шт.;

сахар — 200 г;

масло — 180 г;

сметана — 250 г;

крахмал — 40 г;

разрыхлитель — 18 г;

мука — 300 г;

арахис — 300 г.

Для крема:

белки — 230 г (7 шт.);

сахар — 400 г;

вода — 120 г;

лимонный сок — 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно взять только желтки и добавить сахар. Все нужно взбить миксером.

Белки и желтки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем сливочное масло и сметану, все тщательно перемешаем.

Желтки и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем кукурузный крахмал, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешать.

Добавление арахиса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем обжаренный размельченный арахис, все перемешиваем.

Тесто для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тесто выкладываем в форму для запекания. Выпекать нужно при температуре 180 градусов в течение 60 минут.

Корж для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый корж нужно разрезать на меньшие коржи.

Коржи для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь готовим крем. В кастрюлю высыпаем сахар, добавляем воду и ставим на огонь. Варить нужно на небольшом огне 5-7 минут.

Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вынимаем белки из холодильника, добавляем соль и взбиваем белки.

Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К белкам добавляем сироп, тщательно перемешиваем. На корж выкладываем крем, накрываем другим коржом и делаем так, пока не закончатся крем и коржи.

Готовый торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Верх и бортики также нужно смазать кремом. Сверху посыпаем измельченным арахисом.

Кусок торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Отправляем торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Раньше мы писали о самом простом и идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.