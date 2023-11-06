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Рецепт лінивих голубців з грибами в духовці

6 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт для тих, хто любить голубці — відео
Ліниві голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це один з рецептів, як дуже легко та супер смачно приготувати ліниві голубці. Один інгредієнт вас дуже здивує. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо ви любите голубці. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 3 ст.л. олії;
  • 1 велика цибулина;
  • 300 г печериць;
  • 15 г сушених грибів;
  • 3 зубки часнику;
  • 1,5 ч.л. солі;
  • 1ч.л. меленого чорного перцю;
  • 2 ч.л. паприки;
  • дрібка гострого перцю;
  • 1 стакан води;
  • 1 стакан густого томатного пюре;
  • 2 стакани квашеної капусти;
  • 1 стакан рису;
  • окріп, щоб на 2 см покрив інгредієнти. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обсмажити тільки цибулю. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо до цибулі печериці. Все ретельно перемішати. 

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також до грибів та цибулі додаємо сушені гриби, подрібнені в блендері до порошку. Проте можна замінити й на грибну спецію. 

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Додавання часнику. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо дрібно нарізаний часник, сіль, перець та дві чайної ложки солодкої паприки. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо натерту моркву. Все ретельно перемішати та готувати 3-5 хвилин. 

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Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо томатне пюре чи томатну пасту та два стакани квашеної капусти. Також потрібно додати трохи води. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо рис, його потрібно розрівняти по поверхні овочів. Все потрібно залити окропом, щоб він покрив все на один сантиметр. 

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Приготування лінивих голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі всю цю массу потрібно запекти в духовці за температури 180 градусів протягом 1 години.  

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Ліниві голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.

Також ми писали про рецепт оригінальної страви з фаршу замість котлет. 

Ще радимо ознайомитися, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.

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