Ідеальний рецепт для тих, хто любить голубці — відео

Ліниві голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Це один з рецептів, як дуже легко та супер смачно приготувати ліниві голубці. Один інгредієнт вас дуже здивує. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо ви любите голубці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

3 ст.л. олії;

1 велика цибулина;

300 г печериць;

15 г сушених грибів;

3 зубки часнику;

1,5 ч.л. солі;

1ч.л. меленого чорного перцю;

2 ч.л. паприки;

дрібка гострого перцю;

1 стакан води;

1 стакан густого томатного пюре;

2 стакани квашеної капусти;

1 стакан рису;

окріп, щоб на 2 см покрив інгредієнти.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити тільки цибулю.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо до цибулі печериці. Все ретельно перемішати.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також до грибів та цибулі додаємо сушені гриби, подрібнені в блендері до порошку. Проте можна замінити й на грибну спецію.

Додавання часнику. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо дрібно нарізаний часник, сіль, перець та дві чайної ложки солодкої паприки.

Додавання моркви. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо натерту моркву. Все ретельно перемішати та готувати 3-5 хвилин.

Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі додаємо томатне пюре чи томатну пасту та два стакани квашеної капусти. Також потрібно додати трохи води.

Додавання рису. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо рис, його потрібно розрівняти по поверхні овочів. Все потрібно залити окропом, щоб він покрив все на один сантиметр.

Приготування лінивих голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі всю цю массу потрібно запекти в духовці за температури 180 градусів протягом 1 години.

Ліниві голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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