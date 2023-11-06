Ідеальний рецепт для тих, хто любить голубці — відео

Рецепт лінивих голубців з грибами в духовці
Це один з рецептів, як дуже легко та супер смачно приготувати ліниві голубці. Один інгредієнт вас дуже здивує. Обов'язково спробуйте приготувати, якщо ви любите голубці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 3 ст.л. олії;
- 1 велика цибулина;
- 300 г печериць;
- 15 г сушених грибів;
- 3 зубки часнику;
- 1,5 ч.л. солі;
- 1ч.л. меленого чорного перцю;
- 2 ч.л. паприки;
- дрібка гострого перцю;
- 1 стакан води;
- 1 стакан густого томатного пюре;
- 2 стакани квашеної капусти;
- 1 стакан рису;
- окріп, щоб на 2 см покрив інгредієнти.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити тільки цибулю.
Далі додаємо до цибулі печериці. Все ретельно перемішати.
Також до грибів та цибулі додаємо сушені гриби, подрібнені в блендері до порошку. Проте можна замінити й на грибну спецію.
Далі додаємо дрібно нарізаний часник, сіль, перець та дві чайної ложки солодкої паприки.
Потім додаємо натерту моркву. Все ретельно перемішати та готувати 3-5 хвилин.
Далі додаємо томатне пюре чи томатну пасту та два стакани квашеної капусти. Також потрібно додати трохи води.
Тепер додаємо рис, його потрібно розрівняти по поверхні овочів. Все потрібно залити окропом, щоб він покрив все на один сантиметр.
Далі всю цю массу потрібно запекти в духовці за температури 180 градусів протягом 1 години.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.
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