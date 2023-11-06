Идеальный рецепт для тех, кто любит голубцы.

Рецепт ленивых голубцов с грибами в духовке
Это один из рецептов, как очень легко и супер вкусно приготовить ленивые голубцы. Один ингредиент вас очень удивит. Обязательно попытайтесь приготовить, если вы любите голубцы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 3 ст.л. подсолнечного масла;
- 1 большая луковица;
- 300 г шампиньонов;
- 15 г сушеных грибов;
- 3 зубка чеснока;
- 1,5 ч.л. соли;
- 1ч.л. молотого черного перца;
- 2 ч.л. паприки;
- щепотка острого перца;
- 1 стакан воды;
- 1 стакан густого томатного пюре;
- 2 стакана квашеной капусты;
- 1 стакан риса;
- кипяток, чтобы на 2 см покрыл ингредиенты.
Способ приготовления
Сначала нужно обжарить один лук.
Далее добавляем к луку шампиньоны. Все тщательно перешешать.
К грибам и луку добавляем сушеные грибы, измельченные в блендере в порошок. Однако можно заменить и грибной специей.
Далее добавляем мелко нарезанный чеснок, соль, перец и две чайные ложки сладкой паприки.
Затем добавляем натертую морковь. Все тщательно перемешать и готовить 3-5 минут.
Далее добавляем томатное пюре или томатную пасту и два стакана квашеной капусты. Также нужно добавить немного воды.
Теперь добавляем рис и разровняем его по поверхности овощей. Все нужно залить крутым кипятком, чтобы он покрыл все на один сантиметр.
Далее всю эту массу нужно запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 1 часа.
Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.
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