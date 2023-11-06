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Рецепт ленивых голубцов с грибами в духовке

6 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт для тех, кто любит голубцы.
Ленивые голубцы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это один из рецептов, как очень легко и супер вкусно приготовить ленивые голубцы. Один ингредиент вас очень удивит. Обязательно попытайтесь приготовить, если вы любите голубцы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 3 ст.л. подсолнечного масла;
  • 1 большая луковица;
  • 300 г шампиньонов;
  • 15 г сушеных грибов;
  • 3 зубка чеснока;
  • 1,5 ч.л. соли;
  • 1ч.л. молотого черного перца;
  • 2 ч.л. паприки;
  • щепотка острого перца;
  • 1 стакан воды;
  • 1 стакан густого томатного пюре;
  • 2 стакана квашеной капусты;
  • 1 стакан риса;
  • кипяток, чтобы на 2 см покрыл ингредиенты.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить один лук.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее добавляем к луку шампиньоны. Все тщательно перешешать.

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Грибы и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К грибам и луку добавляем сушеные грибы, измельченные в блендере в порошок. Однако можно заменить и грибной специей.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее добавляем мелко нарезанный чеснок, соль, перец и две чайные ложки сладкой паприки.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем натертую морковь. Все тщательно перемешать и готовить 3-5 минут.

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Добавление квашеной капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее добавляем томатное пюре или томатную пасту и два стакана квашеной капусты. Также нужно добавить немного воды.

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Добавление риса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем рис и разровняем его по поверхности овощей. Все нужно залить крутым кипятком, чтобы он покрыл все на один сантиметр.

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Приготовление ленивых голубцов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее всю эту массу нужно запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

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Ленивые голубцы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

Также мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

Еще советуем ознакомиться, как приготовить сочные котлеты по рецепту бабушки.

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