Дуже смачний рецепт замість котлет — відео

Рецепт лінивих голубців від сільської господині
Цей рецепт доволі простий, якщо порівнювати його з приготування класичних голубців. Виходить чудова альтернатива котлетам, тільки в смачному томатному соусі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- рис 100 гр;
- капуста нарізана 300- 400 гр;
- фарш 500 гр;
- морква 2 шт;
- цибуля 2 шт;
- сметана 100 м;
- томатна паста 2 ст.л;
- вода 250 мл;
- цукор 0,5 чайної ложки;
- борошно 1ч.л;
- сіль. перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно гарно промити рис та залити його окропом. Накриваємо кришкою та ставимо на вогонь, потрібно, щоб він закипів.
Далі потрібно порізати капусту доволі дрібно та натерти моркву. Капусту потрібно додатково подрібнити ножем.
Розігріваємо пательню, спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додаємо моркву. Все трохи посолити
Потім додаємо капусту, потрібно трохи протушкувати все разом. При необхідності потрібно додати трохи води.
Тепер потрібно порізати половину цибулі та моркви. На пательні смажимо овочі.
Далі додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати та додати трохи цукру та солі. Тепер додаємо сметану, додати борошно та воду.
Соус для голубців готовий. Тепер будемо робити голубці.
До фаршу додаємо рис, все ретельно перемішати та додати капусту з морквою.
Тепер формуємо наші голубці, як невеликі котлети. Складаємо все в скляну форму для запікання.
До голубців додаємо соус та ставимо духовку на 180-200 градусів, запікати протягом 40-50 хвилин.
Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.