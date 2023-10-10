Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Рецепт лінивих голубців від сільської господині arrow

Рецепт лінивих голубців від сільської господині

10 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний рецепт замість котлет — відео
Ліниві голубці. Фото: YouTube ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт доволі простий, якщо порівнювати його з приготування класичних голубців. Виходить чудова альтернатива котлетам, тільки в смачному томатному соусі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • рис 100 гр;
  • капуста нарізана 300- 400 гр;
  • фарш 500 гр;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • сметана 100 м;
  • томатна паста 2 ст.л;
  • вода 250 мл;
  • цукор  0,5 чайної ложки; 
  • борошно 1ч.л;
  • сіль. перець за смаком;
  • олія для  смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно гарно промити рис та залити його окропом. Накриваємо кришкою та ставимо на вогонь, потрібно, щоб він закипів. 

null
Складові для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно порізати капусту доволі дрібно та натерти моркву. Капусту потрібно додатково подрібнити ножем. 

null
Подрібнена капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Розігріваємо пательню, спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додаємо моркву. Все трохи посолити 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо капусту, потрібно трохи протушкувати все разом. При необхідності потрібно додати трохи води. 

null
Морква, цибуля та капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно порізати половину цибулі та моркви. На пательні смажимо овочі. 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати та додати трохи цукру та солі. Тепер додаємо сметану, додати борошно та воду.

null
Приготування заправки для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Соус для голубців готовий. Тепер будемо робити голубці. 

null
Приготування заправки для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

До фаршу додаємо рис, все ретельно перемішати та додати капусту з морквою. 

null
Фарш для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер формуємо наші голубці, як невеликі котлети. Складаємо все в скляну форму для запікання. 

null
Голубці з фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

До голубців додаємо соус та ставимо  духовку на 180-200 градусів, запікати протягом 40-50 хвилин. 

null
Готові голубці. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз