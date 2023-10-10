Дуже смачний рецепт замість котлет — відео

Ліниві голубці. Фото: YouTube ua.depositphotos.com

Цей рецепт доволі простий, якщо порівнювати його з приготування класичних голубців. Виходить чудова альтернатива котлетам, тільки в смачному томатному соусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

рис 100 гр;

капуста нарізана 300- 400 гр;

фарш 500 гр;

морква 2 шт;

цибуля 2 шт;

сметана 100 м;

томатна паста 2 ст.л;

вода 250 мл;

цукор 0,5 чайної ложки;

борошно 1ч.л;

сіль. перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно гарно промити рис та залити його окропом. Накриваємо кришкою та ставимо на вогонь, потрібно, щоб він закипів.

Складові для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно порізати капусту доволі дрібно та натерти моркву. Капусту потрібно додатково подрібнити ножем.

Подрібнена капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Розігріваємо пательню, спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додаємо моркву. Все трохи посолити

Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додаємо капусту, потрібно трохи протушкувати все разом. При необхідності потрібно додати трохи води.

Морква, цибуля та капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер потрібно порізати половину цибулі та моркви. На пательні смажимо овочі.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати та додати трохи цукру та солі. Тепер додаємо сметану, додати борошно та воду.

Приготування заправки для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Соус для голубців готовий. Тепер будемо робити голубці.

Приготування заправки для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

До фаршу додаємо рис, все ретельно перемішати та додати капусту з морквою.

Фарш для голубців. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер формуємо наші голубці, як невеликі котлети. Складаємо все в скляну форму для запікання.

Голубці з фаршу. Фото: YouTube @hospodynya

До голубців додаємо соус та ставимо духовку на 180-200 градусів, запікати протягом 40-50 хвилин.

Готові голубці. Фото: YouTube @hospodynya

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