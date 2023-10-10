Очень вкусный рецепт вместо котлет — видео

Ленивые голубцы. Фото: YouTube ru.depositphotos.com

Этот рецепт довольно прост, если сравнивать его с приготовлением классических голубцов. Получается отличная альтернатива котлетам, только во вкусном томатном соусе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

рис 100 гр;

капуста нарезанная 300-400 гр;

фарш 500 гр;

морковь 2 шт;

лук 2 шт;

сметана 100 м;

томатная паста 2ст.л;

вода 250 мл;

сахар 0,5 чайной ложки;

мука 1ч.л;

соль. перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо промыть рис и залить его кипятком. Накрываем крышкой и ставим на огонь, нужно, чтобы он закипел.

Составляющие для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше нужно порезать капусту мелко и натереть морковь. Капусту нужно дополнительно измельчить ножом.

Измельченная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Разогреваем сковороду, сначала нужно обжарить лук, затем добавляем морковь. Все немного посолить

Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем капусту, нужно немного протушить все вместе. При необходимости нужно добавить немного воды.

Морковь, лук и капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно порезать половину лука и моркови. На сковороде жарим овощи.

Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем томатную пасту, тщательно перемешать и добавить немного сахара и соли. Теперь добавляем сметану, добавляем муку и воду.

Приготовление заправки для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Соус для голубцов готов. Теперь будем делать голубцы.

Приготовление заправки для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

К фаршу добавляем рис, тщательно перемешать и добавить капусту с морковью.

Фарш для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь формируем наши голубцы как небольшие котлеты. Складываем все в стеклянную форму для запекания.

Голубцы из фарша. Фото: YouTube @hospodynya

К голубцам добавляем соус и ставим духовку на 180-200 градусов, запекаем в течение 40-50 минут.

Готовые голубцы. Фото: YouTube @hospodynya

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