Очень вкусный рецепт вместо котлет — видео

Рецепт ленивых голубцов от сельской хозяйки
Этот рецепт довольно прост, если сравнивать его с приготовлением классических голубцов. Получается отличная альтернатива котлетам, только во вкусном томатном соусе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- рис 100 гр;
- капуста нарезанная 300-400 гр;
- фарш 500 гр;
- морковь 2 шт;
- лук 2 шт;
- сметана 100 м;
- томатная паста 2ст.л;
- вода 250 мл;
- сахар 0,5 чайной ложки;
- мука 1ч.л;
- соль. перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно хорошо промыть рис и залить его кипятком. Накрываем крышкой и ставим на огонь, нужно, чтобы он закипел.
Дальше нужно порезать капусту мелко и натереть морковь. Капусту нужно дополнительно измельчить ножом.
Разогреваем сковороду, сначала нужно обжарить лук, затем добавляем морковь. Все немного посолить
Затем добавляем капусту, нужно немного протушить все вместе. При необходимости нужно добавить немного воды.
Теперь нужно порезать половину лука и моркови. На сковороде жарим овощи.
Далее добавляем томатную пасту, тщательно перемешать и добавить немного сахара и соли. Теперь добавляем сметану, добавляем муку и воду.
Соус для голубцов готов. Теперь будем делать голубцы.
К фаршу добавляем рис, тщательно перемешать и добавить капусту с морковью.
Теперь формируем наши голубцы как небольшие котлеты. Складываем все в стеклянную форму для запекания.
К голубцам добавляем соус и ставим духовку на 180-200 градусов, запекаем в течение 40-50 минут.
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