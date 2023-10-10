Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт ленивых голубцов от сельской хозяйки arrow

Рецепт ленивых голубцов от сельской хозяйки

10 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный рецепт вместо котлет — видео
Ленивые голубцы. Фото: YouTube ru.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт довольно прост, если сравнивать его с приготовлением классических голубцов. Получается отличная альтернатива котлетам, только во вкусном томатном соусе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • рис 100 гр;
  • капуста нарезанная 300-400 гр;
  • фарш 500 гр;
  • морковь 2 шт;
  • лук 2 шт;
  • сметана 100 м;
  • томатная паста 2ст.л;
  • вода 250 мл;
  • сахар 0,5 чайной ложки;
  • мука 1ч.л;
  • соль. перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно хорошо промыть рис и залить его кипятком. Накрываем крышкой и ставим на огонь, нужно, чтобы он закипел.

null
Составляющие для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше нужно порезать капусту мелко и натереть морковь. Капусту нужно дополнительно измельчить ножом.

null
Измельченная капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Разогреваем сковороду, сначала нужно обжарить лук, затем добавляем морковь. Все немного посолить

null
Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Затем добавляем капусту, нужно немного протушить все вместе. При необходимости нужно добавить немного воды.

null
Морковь, лук и капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь нужно порезать половину лука и моркови. На сковороде жарим овощи.

null
Морковь и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем томатную пасту, тщательно перемешать и добавить немного сахара и соли. Теперь добавляем сметану, добавляем муку и воду.

null
Приготовление заправки для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Соус для голубцов готов. Теперь будем делать голубцы.

null
Приготовление заправки для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

К фаршу добавляем рис, тщательно перемешать и добавить капусту с морковью.

null
Фарш для голубцов. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь формируем наши голубцы как небольшие котлеты. Складываем все в стеклянную форму для запекания.

null
Голубцы из фарша. Фото: YouTube @hospodynya

К голубцам добавляем соус и ставим духовку на 180-200 градусов, запекаем в течение 40-50 минут.

null
Готовые голубцы. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз