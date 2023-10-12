Швидкий рецепт смачної капусти — відео

Маринована капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капуста швидкого приготування за добу. Смачна, хрумка й ароматна в кисло-солодкому маринаді. Можна готувати із ранньо-середніх сортів капусти, які не підходять для квашення звичайним способом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

Читайте також:

На 1 кг нашаткованої капусти вам знадобиться:

1 кг капусти;

1-2 моркви;

0,5 л. води;

1 ст.л. із гіркою солі;

0,5 ст. цукру;

0,5 ст. 9% оцту;

0,5 ст. соняшникової олії;

2-3 лаврові листи;

5-7 горошин чорного гострого та запашного перцю.

Спосіб приготування

Для рецепту знадобиться капуста, яка не підходить для стандартного квашення. Її потрібно нарізати довгою соломкою.

Капуста та морква. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейськи.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Все ретельно перемішати без додавання солі і досить щільно укладаємо у трилітрову банку.

Капуста та морква. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту потрібно буде залити киплячим маринадом. Для його приготування ставимо воду з розрахунком на кожен кілограм капусти пів літра води, також додаємо одну столову ложку з гіркою солі, половину 200 г склянки цукру, два лаврові листи і 5-7 горошин запашного і чорного перцю.

Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Воду доводимо до кипіння і додаємо по пів склянки 9% оцту та олії.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Коли маринад закипить, знімаємо з вогню та одразу заливаємо капусту.

Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Банку накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу.

Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі таку капусту потрібно зберігати у холодильнику.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.