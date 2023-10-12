Швидкий рецепт смачної капусти — відео

Рецепт квашеної капусти за одну добу
Капуста швидкого приготування за добу. Смачна, хрумка й ароматна в кисло-солодкому маринаді. Можна готувати із ранньо-середніх сортів капусти, які не підходять для квашення звичайним способом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.
На 1 кг нашаткованої капусти вам знадобиться:
- 1 кг капусти;
- 1-2 моркви;
- 0,5 л. води;
- 1 ст.л. із гіркою солі;
- 0,5 ст. цукру;
- 0,5 ст. 9% оцту;
- 0,5 ст. соняшникової олії;
- 2-3 лаврові листи;
- 5-7 горошин чорного гострого та запашного перцю.
Спосіб приготування
Для рецепту знадобиться капуста, яка не підходить для стандартного квашення. Її потрібно нарізати довгою соломкою.
Далі потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейськи.
Все ретельно перемішати без додавання солі і досить щільно укладаємо у трилітрову банку.
Капусту потрібно буде залити киплячим маринадом. Для його приготування ставимо воду з розрахунком на кожен кілограм капусти пів літра води, також додаємо одну столову ложку з гіркою солі, половину 200 г склянки цукру, два лаврові листи і 5-7 горошин запашного і чорного перцю.
Воду доводимо до кипіння і додаємо по пів склянки 9% оцту та олії.
Коли маринад закипить, знімаємо з вогню та одразу заливаємо капусту.
Банку накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу.
Далі таку капусту потрібно зберігати у холодильнику.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.