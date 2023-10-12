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Рецепт квашеної капусти за одну добу

12 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт смачної капусти — відео
Маринована капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Капуста швидкого приготування за добу. Смачна, хрумка й ароматна в кисло-солодкому маринаді. Можна готувати із ранньо-середніх сортів капусти, які не підходять для квашення звичайним способом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

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На 1 кг нашаткованої капусти вам знадобиться:

  • 1 кг капусти;
  • 1-2 моркви;
  • 0,5 л. води;
  • 1 ст.л. із гіркою солі;
  • 0,5 ст. цукру;
  • 0,5 ст. 9% оцту;
  • 0,5 ст. соняшникової олії;
  • 2-3 лаврові листи;
  • 5-7 горошин чорного гострого та запашного перцю.

Спосіб приготування

Для рецепту знадобиться капуста, яка не підходить для стандартного квашення. Її потрібно нарізати довгою соломкою.

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Капуста та морква. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі потрібно натерти моркву на терці для моркви по-корейськи.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Все ретельно перемішати без додавання солі і досить щільно укладаємо у трилітрову банку.

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Капуста та морква. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту потрібно буде залити киплячим маринадом. Для його приготування ставимо воду з розрахунком на кожен кілограм капусти пів літра води, також додаємо одну столову ложку з гіркою солі, половину 200 г склянки цукру, два лаврові листи і 5-7 горошин запашного і чорного перцю.

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Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Воду доводимо до кипіння і додаємо по пів склянки 9% оцту та олії.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Коли маринад закипить, знімаємо з вогню та одразу заливаємо капусту.

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Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Банку накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу.

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Капуста у банці. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі таку капусту потрібно зберігати у холодильнику.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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