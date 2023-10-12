Быстрый рецепт вкусной капусты — видео

Рецепт квашеной капусты за одни сутки
Капуста быстрого приготовления за 1 сутки. Вкуснейшая, хрустящая и ароматная в кисло-сладком маринаде. Можно готовить из ранне-средних сортов капусты, которые не годятся для квашения обычным способом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.
На 1 кг нашинкованной капусты вам понадобится:
- 1 кг капусты;
- 1-2 моркови;
- 0,5 л. воды;
- 1 ст.л. с горкой соли;
- 0,5 ст. сахара;
- 0,5 ст. 9% уксуса;
- 0,5 ст. подсолнечного масла;
- 2-3 лавровых листа;
- 5-7 горошин черного острого и душистого перца.
Способ приготовления
Для рецепте понадобится капуста, которая не подходит для стандартного квашения. Ее нужно нарезать длинной соломкой.
Далее нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейский.
Все тщательно перемешать без добавления соли и достаточно плотно укладываем в трехлитровую банку.
Капусту нужно будет залить кипящим маринадом. Для его приготовления ставим воду с расчетом на каждый килограмм капусты поллитра воды, также добавляем одну столовую ложку с горкой соли, половину 200 граммового стакана сахара, два лавровых листа и 5-7 горошин душистого и черного перца.
Воду доводим до кипения и добавляем по полстакана 9% уксуса и подсолнечного масла.
Когда маринад закипит, снимаем с огня и сразу заливаем капусту.
Банку накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на одни сутки.
Далее такую капусту нужно хранить в холодильнике.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.