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Рецепт квашеной капусты за одни сутки

12 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт вкусной капусты — видео
Маринованная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Капуста быстрого приготовления за 1 сутки. Вкуснейшая, хрустящая и ароматная в кисло-сладком маринаде. Можно готовить из ранне-средних сортов капусты, которые не годятся для квашения обычным способом

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

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На 1 кг нашинкованной капусты вам понадобится: 

  • 1 кг капусты;
  • 1-2 моркови; 
  • 0,5 л. воды;
  • 1 ст.л. с горкой соли; 
  • 0,5 ст. сахара; 
  • 0,5 ст. 9% уксуса; 
  • 0,5 ст. подсолнечного масла; 
  • 2-3 лавровых листа; 
  • 5-7 горошин черного острого и душистого перца. 

Способ приготовления 

Для рецепте понадобится капуста, которая не подходит для стандартного квашения. Ее нужно нарезать длинной соломкой.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейский. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Все тщательно перемешать без добавления соли и достаточно плотно укладываем в трехлитровую банку. 

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Капуста и морковь. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту нужно будет залить кипящим маринадом. Для его приготовления ставим воду с расчетом на каждый килограмм капусты поллитра воды, также добавляем одну столовую ложку с горкой соли, половину 200 граммового стакана сахара, два лавровых листа и 5-7 горошин душистого и черного перца. 

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Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Воду доводим до кипения и добавляем по полстакана 9% уксуса и подсолнечного масла. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Когда маринад закипит, снимаем с огня и сразу заливаем капусту.

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Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Банку накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на одни сутки. 

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Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее такую капусту нужно хранить в холодильнике. 

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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