Быстрый рецепт вкусной капусты — видео

Маринованная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капуста быстрого приготовления за 1 сутки. Вкуснейшая, хрустящая и ароматная в кисло-сладком маринаде. Можно готовить из ранне-средних сортов капусты, которые не годятся для квашения обычным способом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

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На 1 кг нашинкованной капусты вам понадобится:

1 кг капусты;

1-2 моркови;

0,5 л. воды;

1 ст.л. с горкой соли;

0,5 ст. сахара;

0,5 ст. 9% уксуса;

0,5 ст. подсолнечного масла;

2-3 лавровых листа;

5-7 горошин черного острого и душистого перца.

Способ приготовления

Для рецепте понадобится капуста, которая не подходит для стандартного квашения. Ее нужно нарезать длинной соломкой.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейский.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Все тщательно перемешать без добавления соли и достаточно плотно укладываем в трехлитровую банку.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту нужно будет залить кипящим маринадом. Для его приготовления ставим воду с расчетом на каждый килограмм капусты поллитра воды, также добавляем одну столовую ложку с горкой соли, половину 200 граммового стакана сахара, два лавровых листа и 5-7 горошин душистого и черного перца.

Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Воду доводим до кипения и добавляем по полстакана 9% уксуса и подсолнечного масла.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Когда маринад закипит, снимаем с огня и сразу заливаем капусту.

Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Банку накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на одни сутки.

Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее такую капусту нужно хранить в холодильнике.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.