Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується — покроковий опис приготування

Рецепт корисного горохового пюре в мультиварці
3 червня 2024 21:45
Горохове пюре. Фото: Freepik
Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується. Ви дізнаєтеся покроковий опис приготування. Спробуйте таке пюре на гарнір.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька Господинька.
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Вам знадобиться:
- горох — 2 склянки;
- вода — 4 склянки;
- сіль — 1,5-2 ч.л.;
- перець.
Спосіб приготування
Горох промити та залити окропом, залишити на 1-2 години.
Горох покласти в мультиварку та залити водою. Води потрібно в два рази більше, ніж гороху. Додати сіль.
У звичайній мультиварці чи каструлі з товстим дном готувати близько 1 години.
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