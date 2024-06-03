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Рецепт корисного горохового пюре в мультиварці

3 червня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується — покроковий опис приготування
Горохове пюре. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується. Ви дізнаєтеся покроковий опис приготування. Спробуйте таке пюре на гарнір. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька Господинька

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Вам знадобиться: 

  • горох — 2 склянки;
  • вода — 4 склянки;
  • сіль — 1,5-2 ч.л.;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Горох промити та залити окропом, залишити на 1-2 години. 

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Жовтий горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Горох покласти в мультиварку та залити водою. Води потрібно в два рази більше, ніж гороху. Додати сіль. 

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Жовтий горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

У звичайній мультиварці чи каструлі з товстим дном готувати близько 1 години.

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Горохове пюре. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Раніше ми писали про смачну картоплю у мультиварці — найпростіший рецепт. 

Ще ми розповідали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

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гарнір
горох
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пюре

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