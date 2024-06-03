Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується — покроковий опис приготування

Горохове пюре. Фото: Freepik

Горохове пюре в мультиварці, яке швидко та просто готується. Ви дізнаєтеся покроковий опис приготування. Спробуйте таке пюре на гарнір.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Маленька Господинька.

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Вам знадобиться:

горох — 2 склянки;

вода — 4 склянки;

сіль — 1,5-2 ч.л.;

перець.

Спосіб приготування

Горох промити та залити окропом, залишити на 1-2 години.

Жовтий горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

Горох покласти в мультиварку та залити водою. Води потрібно в два рази більше, ніж гороху. Додати сіль.

Жовтий горох. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

У звичайній мультиварці чи каструлі з товстим дном готувати близько 1 години.

Горохове пюре. Фото: YouTube @user-vl1iw2qt1u

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